“Ai cittadini del Vallo di Diano è negato il diritto alla mobilità”. La denuncia del Comitato Pendolari Vallo di Diano

OGGETTO: TRENiTALIA QUADRI ORARIO 348 — TRATTA LAGONEGRO-13ATTIPAGLIA-NAPOU RICHIESTA DI RIMODULAZIONE ORARI ed ATTIVAZIONE CORSE GIORNI SUGGESTIVI E FESTIVI

Egregi,

Ancora disagi per i pendolari del Vallo di Diano che usufruiscono del servizio sostitutivo di Trenitalia, poiché nel territorio la ferrovia è stata dismessa nel lontano 1987. Il bus sostituivo è stato attivato dopo un contratti di servizio di Trenitalia con la Regione Campania per cercare di arginare i disagi arrecati ai cittadini valdianesi. Ma i disagi continuano come denuncia con un documento il Comitato “Pendolari Vallo di Diano”. “ Continue sono state le segnalazioni e le interlocuzioni per evitare il continuo peggioramento della mobilità pubblica e per rendere il servizio erogato più appropriato ed efficace onde evitare ulteriormente la marginalità del Vallo dl Diano, ma nulla è avvenuto, scrive il presidente del Comitato Giuseppe Ferrigno. Le richieste di modifica agli orari delle corse e di una equa ridistribuzione delle stesse in più fasce orarie e nel giorni feriali, semifestivi, domenicali e festivi non hanno avuto mai riscontro. Infatti continuano ad aversi, ad esempio, nel giorni semifestivi la riduzione del servizio del 50% delle corse e domenicali del 80%. II sabato feriale l’ultima corsa per Battipaglia è programmata nel primo pomeriggio — mentre nei cosiddetti giorni ‘festivi” — Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Ferragosto, vi è la soppressione totale del servizio stesso. Il sacrosanto diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione e che dovrebbe essere garantito dalla Regione Campania è negato ai CITTADINI del Vallo di Diano, aggiunge al nota indirizzata, tra gli altri, all’Assessore alla Mobilità, Luca Cascone . Il Comitato Pendolari Vallo di Diano rimarca, quindi, come i cittadini valdianesi si sobbarchino “privatamente spese e disagi per raggiungere le stazioni più vicine che sono Battipaglia, Salerno e Sapri, distanti circa 50 chilometri oppure arrivare a Napoli per l’Aeroporto di Capodichino . Lo stesso vale per coloro i quali vogliono recarsi ai propri paesi e anche per i turisti che vorrebbero raggiungere, viste le tanto pubblicizzate iniziative di SCABEC e di abbonamento agevolato dl Trenitalia, i siti culturali , paesaggistici e naturali del Vallo di Diano come ad esempio la Certosa di San Lorenzo, il Centro Storico di Teggiano, la Valle delle orchidee di Sassano, Le grotte di Pertosa. Sono di fatto impediti ed optano per altre mete più accessibili”

Il comitato fa appello alle istituzioni ciascuna per le sue competenze e responsabilità politiche ed amministrative affinchè intervengano in modo autorevole e ad adottare le opportune iniziative per risolvere questa “annosa e mortificante problematica” e per evitare che i cittadini vengano classificati in “cittadini di serie a e cittadini di serie b”. Da qui alcune proposte da parte del Comitato “Pendolari Vallo di Diano” che presenta nel documento alcune proposte che ad “invarianza di budget chilometrico e di contributo economico regionale, tenendo conto della mutate situazioni di mobilità, di riduzione dei tempi di percorrenza e delle sopraggiunte variazioni orarie dei treni di corrispondenza, rendono essenziali e non più procrastinabili l’adeguamento orario richiesto”. Insomma una rimodulazione della tratta Lagonegro-Battipaglia- Napoli e anche l’attivazione di corse nei giorni semi festivi e festivi.