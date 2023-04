Morte di Dora Lagreca. Cosa ha detto il fidanzato nell’interrogatorio. E cosa chiede la famiglia

La Procura di Potenza ha chiesto di archiviare la posizione di Antonio Capazzo, indagato per l’istigazione al suicidio della sua fidanzata Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana deceduta il 9 ottobre del 2021 dopo un volo dal quarto piano. Il legale della famiglia, l’avvocato Renivaldo Lagreca, ha già presentato opposizione all’archiviazione e la decisione arriverà il 18 di maggio. Dora Lagreca morì in un fredda notte in seguito al volo di una decine di metri dal terrazzino della casa in affitto nella quale viveva con il fidanzato a Potenza. I due erano rientrati da una serata insieme e – stando a quanto raccontato dal fidanzato -, Dora si sarebbe lanciata al culmine di un litigio. Lo racconta lo stesso Capasso durante l’interrogatorio. “Siamo tornati da una festa e abbiamo litigato in quanto Dora era gelosa di una mia amica presente nel locale – ha riferito agli inquirenti -, mentre io ero seduto sul divano per togliermi le scarpe, e Dora era già nuda, ha continuato a dire che io e la mia amica ci eravamo guardati. A quel punto l’ho mandata a quel paese e lei è corsa verso il balcone, ha aperto la porta finestra, io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore mentre ero piegato per slacciare la scarpa e si è lanciata nel vuoto”. Capasso nell’interrogatorio ha anche raccontato di aver chiamato per prima la mamma, ma per sbaglio e poi i soccorsi e di aver coperto il corpo di Dora, che era ancora viva, con la camicia.

La famiglia di Dora Lagreca vuole però che siano chiariti diversi punti della vicenda ed è contraria all’opposizione. In un documento di 21 pagine l’avvocato della famiglia ha quindi chiesto al gip di disporre ulteriori accertamenti. “I genitori e la sorella di Dora ribadiscono che non si è suicidata e vogliono conoscere le effettive cause della morta. Esclusa l’ipotesi del suicidio l’evento morte – ha rimarcato l’avvocato – può essere conseguenza solo di fatto incidentale o volontario. Eppure l’intera indagine sin dagli esordi ha dato una certa ‘opinione’ tutt’altra che dimostrata: il suicidio. Anche il tenore delle domande svolte dalla polizia giudiziaria rende conferma di tale evidenza. Un ‘preconcetto indiziario’ ha indotto – ha denunciato il legale – la polizia giudiziaria a consentire al fidanzato e alla sua mamma di accedere nell’appartamento la sera stessa dell’evento con timore di contaminazione del teatro degli eventi”. Secondo l’avvocato Renivaldo Lagreca questo “preconcetto” ha portato a diversi errori nel corso degli accertamenti. Nell’opposizione sono numerosi i punti esaminati dal legale. Ovviamente anche le dichiarazioni di Capasso. “Sono quattro versioni diverse, non lineari e coerenti. Occorre sottolineare anche è certo che in casa Dora e il fidanzato sono stati un’ora ma le dichiarazioni sono laconiche ed evasive fino a raggiungere l’inesistenza”. Il legale ripercorre anche la vicenda dell’unghia di Dora ritrovata sull’appartamento che sarebbe caduta in seguito a uno schiaffo che la ragazza avrebbe dato al fidanzato, episodio “raccontato solo dopo da Capasso”, ha scritto l’avvocato. I dubbi del legale e dei familiari della 30enne sono numerosi anche sulla dinamica dell’evento (“si disponga perizia fisico-balistica”), sia su alcune tracce sul corpo di Dora (“ci sono segni, lesioni ed ecchimosi che devono essere spiegate”).