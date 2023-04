Rinnovo esenzioni ticket per motivi di reddito: tutto quello che c’è da sapere per l’Asl Salerno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibile, a ciascun medico curante MMG-PLS, l’elenco dei propri Assistiti a cui è stata certificata l’esenzione ticket per motivi di reddito, con validità Dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024.

“In questo elenco,spiega una nota stampa dell’Asl Salerno, sono compresi gli Assistiti con più di 65 anni perché, se non sono cambiate le loro condizioni reddituali, il rinnovo è automatico (illimitato). Circa 688.000 Assistiti residenti in Provincia di Salerno hanno ricevuto dal MEF il codice di esenzione ticket a cui hanno diritto (c.d. Esenzioni Certificate), per cui questi assistiti non devono recarsi presso il Distretto sanitario per rinnovare il certificato di esenzione ticket. Per evitare disagi e assembramenti agli sportelli in questo determinato periodo, la Asl Salerno ha reso disponibile un’applicazione web (https://cerd.aslsalerno.it), il cui link è pubblicato sulla prima pagina del sito www.aslsalerno.it per verificare, sulla base del codice fiscale e della tessera sanitaria, se l’assistito è presente o meno nell’elenco delle Esenzioni Certificate o delle Autocertificazioni già presentate dal Cittadino allo sportello Asl.

Nel caso in cui l’assistito non è presente in nessuno dei due elenchi, e vuole rendere l’Autocertificazione del diritto all’esenzione ticket, può:

– utilizzare il Portale Salute della Regione Campania (serve lo SPID), oppure- utilizzare la posta elettronica ordinaria, secondo le modalità indicate sulla citata applicazione web.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui non si è dotati di SPID e neppure di un indirizzo personale di posta elettronica ordinaria, l’Assistito deve recarsi presso il Distretto sanitario di residenza per rendere l’Autocertificazione del diritto all’esenzione ticket (*). Le esenzioni ticket per motivi di reddito vigenti in regione Campania sono le seguenti:

Codice Condizione

E00 Soggetti con età compresa fra 6 e 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 – esclusivamente per la

prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica e/o rara posseduta

E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98

E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza

del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico.

E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico.

E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a € 8.263,31,

incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico.

E20 Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 16.000

E21 Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno tre persone con reddito complessivo non superiore a €

19.000

E22 Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto da quattro o cinque persone con reddito complessivo non superiore a

€ 23.000

E23 Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con reddito complessivo non superiore a €

25.000

E24 Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra euro 36.151,98 ed euro 52.000

————————————————————————————————

(*) L’autocertificazione può essere resa durante tutto l’anno, e avrà scadenza il 31 marzo 2024; per cui, se non

si ha bisogno di una prescrizione del medico curante su Ricetta SSN, ci si potrà recare anche successivamente

presso gli sportelli del proprio Distretto sanitario.

L’autocertificazione deve essere resa dall’Interessato – o da chi per esso ne ha titolo – munito di valido

Documento di identità e della Tessera Sanitaria (tesserino magnetico), sia del Richiedente che del Beneficiario dell’esenzione.