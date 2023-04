Festa magica per lo Sporting Sala Consilina da record, tra premiazioni e sfilata giallo verde

Un pomeriggio di festa, quello di ieri, al Palazzetto del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, dove sono stati omaggiati gli interpreti, i veri protagonisti di una stagione calcistica fantastica, targata Sporting Sala Consilina, un’annata sportiva da incorniciare e che il Vallo d Diano mai potrà dimenticare.

Lo Sporting Sala Consilina, infatti, è sul tetto d’Italia, ha conquistato la Coppa Italia e la Promozione in Serie A. La squadra, ha messo in piedi una cavalcata travolgente. E ieri tantissimi tifosi si sono radunati presso la struttura sportiva sanrufese per far sentire tutto il loro entusiasmo ai campioni del Sala Consilina.



Dopo la partita contro il Capurso, terminata con un pareggio e che ha decretato comunque lo Sporting Sala Consilina una squadra imbattibile, si sono aperti i festeggiamenti ufficiali con le premiazioni a tutti i protagonisti giallo verdi. Una scalata epica, dunque, che ha portato lo Sporting Sala Consilina, dalle categorie regionali alla ribalta nazionale in pochi anni, una conquista non solo per i ragazzi del tecnico Oliva che sono entrati in campo combattendo fino alla vittoria, ma per tutto lo staff, sia tecnico, medico, dirigenziale, sia di tutta la squadra degli “invisibili”, che ha lavorato ogni giorno instancabilmente al fianco dei giocatori. Lo Sporting Sala Consilina è un rullo compressore, che ha emozionato, fatto gioire e piangere di gioia ad ogni partita.

Lungo un corridoio “umano”, al Palazzetto hanno sfilato gli interpreti dello Sporting Sala Consilina che tra gli applausi dei tifosi sono stati premiati con una medaglia. Ad aprire le danze uno dei protagonisti indiscussi della stagione calcistica appena conclusa, Domenico Marchesano, a seguire il numero 1 dello Sporting, con oltre 50 presenze con la maglia gialloverde, il numero 2, Diego Carducci. A battere il cinque al corridoio vivente, la volta di Renzo Grasso, seguito da Luca Paolo Bocca e da chi non si è posto mai limiti dimostrando il suo valore Guillerme Zonta. Oltre 20 gol stagionali con il vizio dell’assist, una scheggia impazzita, è stata la volta poi di Raffaele Stigliano, sorrisi anche per il numero 8 della compagine giallo verde Filippo Terano, a seguirlo “El Magia”, Gonzalo Abdala capace di fare cose fuori dal comune. Il pubblico dei tifosi ha accolto poi il numero 11, Leonardo Brunelli, simbolo della squadra, con oltre 50 gol quest’anno, oltre 100 gol con la maglia dello Sporting, a seguirlo poi, Mattia Santoro. Uno di quei giocatori per il quale vale la pena pagare il prezzo del biglietto. Con le sue giocate ha spesso spaccato le partite più complicate con un forte applauso da parte di grandi e piccini è stato accolto per la premiazione, Emanuele Volonnino. A far vibrare il Palazzetto il saluto a Vilmar Pereira, Fagner Gallon, Antonio Cucciolillo che è stato decisivo per il pass verso le Final Four di Coppa Italia, Santiago Terano, Vincenzo Pio Gentile. A chiudere il cerchio della squadra il suo condottiero Fabio Oliva insieme al suo braccio destro Domenico Rosciano e l’allenatore dei portieri, Maurizio Guerra.

Premiate anche le dottoresse dello Sporting Sala Consilina: Generosa Mariniello, Palma Polito, Angela Gricia e Marzia Manilia.

Una vera e propria squadra oltre il rettangolo di gioco, sono stati premiati i membri della dirigenza: Marcello Pierri, Antonio Melillo, Ciro Manisera, Michele D’Alto, Antonio Pecori, Salvatore Camporeale, Angelo Marmo, Antonio Durante, Francesco Macri’, un riconoscimento anche per la voce che ha raccontato la scalata epica dello Sporting Sala Consilina Pierluigi Paciello. Consegnata la maglia dello Sporting al Comune di San Rufo, all’assessore Maria Antonietta Aquino e al sindaco del Comune di Sala Consilina Francesco Cavallone.

Ha sempre creduto nel progetto sin dal primo giorno, dando anima e corpo per la squadra ma soprattutto per i tifosi ai quali voleva contribuire nel regalargli un sogno chiamato Serie A, premiato tra gli applausi del pubblico il presidente onorario, Pasquale Lamura. A concludere le premiazioni, sono scesi in campo due anime ed un solo cognome, uno con mansioni più tecniche, l’altro operative ed entrambi rappresentano l’apice e l’anima dello Sporting Sala Consilina, i due presidenti Antonio Detta e Giuseppe Detta, i quali hanno regalato al Vallo di Diano una realtà che non ha precedenti. I Detta hanno portato lo Sporting sul tetto d’Italia ed in serie A. Hanno scritto una pagina sportiva importantissima nel Vallo di Diano, una vittoria per e sul territorio. A concludere i festeggiamenti un lungo corteo di macchine con bandiere giallo verdi fuori ai finestrini, che ha raggiunto a suon di calcson Sala Consilina. Tutto il comprensorio valdianese, oggi festeggia per una vittoria epica.