Festa della Bicicletta. Polla si colorerà di nuovo di Rosa con la seconda tappa del giro del Mediterraneo

L’Amministrazione Comunale di Polla in collaborazione con partner privati e associazioni, ha organizzato la Festa della Bicicletta, un’intera giornata di sport e di svago, interamente dedicata alle due ruote.

La manifestazione dal titolo, “POLLA IN BICI” si svolgerà il prossimo sabato 22 aprile alle ore 12.30. Una vera e propria festa dove Polla riscopre quel forte legame con il ciclismo, che ormai dura da anni, da quando, nelle varie edizioni del Giro d’Italia, il borgo valdianese è protagonista del consueto giro della carovana rosa accolta da tantissimi tifosi e appassionati che festeggiano ai bordi delle strade.

Grazie anche all’impegno delle associazioni sportive locali, Polla è stata scelta, in numerose occasioni negli anni passati, come sede di corse ciclistiche a rilievo regionale e internazionale, in cui hanno gareggiato diversi atleti pollesi e valdianesi appartenenti al mondo del ciclismo professionistico e semi professionistico.

Ricordiamo che Polla il 26 maggio 1996, ospitò la partenza dell’ottava tappa del giro Polla – Napoli, negli ultimi anni, invece, precisamente l’8 luglio 2017, i pollesi hanno atteso in Piazza Ponte, l’arrivo della nona tappa del Giro Rosa 2017, la corsa nazionale tutta al femminile, partito da Palinuro.

Quest’anno, dunque, il paese di Insteia si tinge nuovamente di rosa, con la seconda tappa del giro del Mediterraneo, che vedrà ben 120 atlete, appartenenti a 17 squadre provenienti da ogni parte d’Italia e dall’Estero.

A seguito della partenza, nel pomeriggio, dalle ore 14.30, ragazze e ragazzi, si ritroveranno insieme ai genitori, in Piazza Mons. Forte in sella alle loro biciclette per sfidarsi in una Gimkana, organizzata esclusivamente per loro, mentre altri bambini, saranno impegnati tra musica e colori, in giochi e avventure accompagnati da giocolieri e vari artisti.

La Festa della Bicicletta si concluderà con una “pedalata” aperta a tutti, grandi e piccini, per le varie strade di Polla, per riappropriarsi simbolicamente del proprio paese, per celebrare lo Sport e la Terra.

La giornata di sabato è interamente organizzata in ricordo del Sindaco Rocco Giuliano che il 22 aprile avrebbe compiuto gli anni.