Ancora un riconoscimento per la Monte Pruno al “Banking award 2023”. Albanese ritira il premio

Per la seconda volta consecutiva, dopo lo scorso anno, la Banca Monte Pruno riceve a Milano un prestigioso riconoscimento di caratura nazionale. All’istituto di credito cooperativo, infatti, è stato assegnato, nell’ambito degli MF Banking Awards 2023, promosso ed organizzato dal quotidiano MF /Milano Finanza, il premio “Eccellenze Regionali – Campania”.

Nella serata di gala, tenutasi martedì sera, a Milano, presso l’Hotel Melià, la Banca Monte Pruno, quindi, è stata tra le realtà bancarie italiane protagoniste delle premiazioni.

Il Direttore Generale Michele Albanese, accompagnato dal Vice-Presidente Antonio Ciniello, ha avuto nuovamente l’onore di ritirare questo importante premio che certifica, ancora una volta, l’azione dell’istituto di credito cooperativo in termini di risultati economici, qualità delle attività messe in campo e obiettivi conseguiti.

L’evento all’interno del Banking Awards 2023 si è nuovamente rilevato un’occasione di alto livello per la comunità bancaria che ha avuto l’occasione di incontrarsi per condividere opinioni ed esperienze, durante l’elegante cerimonia che ha ospitato chi meglio ha operato negli ultimi 12 mesi, raggiungendo risultati di eccellenza.

Il titolo “Eccellenze Regionali – Campania” accompagnerà, pertanto, la Banca Monte Pruno per l’intero esercizio, dando ancora più valore all’azienda in un momento di grande slancio, crescita e sviluppo per la stessa.

“Partecipare a questa cerimonia – ha dichiarato a margine della premiazione il Direttore Generale Michele Albanese – rappresenta, ancora una volta, un’emozione particolare. È stata una serata ricca di forti emozioni e di soddisfazioni vissute con tante realtà di caratura nazionale che conoscevano la nostra banca per l’attività e l’attenzione che pone sul territorio. Mai e poi mai avrei immaginato che la nostra banca fosse così seguita ed apprezzata, al di la del premio.

Sicuramente i risultati della Banca ci riempiono di orgoglio per quanto fatto e per come siamo riusciti a sostenere l’economia locale, ma quando si ha l’occasione di ricevere riconoscimenti nazionali così preziosi, il pensiero va immediatamente alla comunità che rappresentiamo, dando lustro ad un intero territorio che, insieme a noi, ieri sera a Milano, ha ricevuto questo Premio così prestigioso e autorevole. Vogliamo condividerlo, quindi, con tutti, soci, amici e clienti, con la nostra Capogruppo Cassa Centrale, che ha avuto il merito di starci vicino e di supportarci nei momenti di transizione e di difficoltà rivenienti dall’incorporazione della consorella di Fisciano, perché essere un’eccellenza è solo la sintesi di una realtà che lavora con il cuore, al fianco di un territorio, non dimenticando le origini e mettendo al centro le persone. Essere la miglior Banca in Campania, infine, rappresenta un ulteriore impegno per continuare a fare sempre meglio, con i piedi per terra, e proseguire il percorso intrapreso fatto di ascolto, relazioni e vicinanza.