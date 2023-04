Gli studenti d’Italia ambasciatori nel mondo del messaggio di Angelo Vassallo

Nella suggestiva Basilica di Sant’Ignazio di Loyola, nel cuore di Roma, a pochi passi dal Pantheon, si è svolta la quarta edizione del “Concorso Letterario Nazionale Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” e dall’Associazione “Battiti di Pesca”. La scuola si è resa protagonista di questo evento partecipando con gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado provenienti da tutta Italia, vincitori delle sezioni narrativa e poesia, inoltre hanno partecipato gli adulti nella categoria poesia. I partecipanti sono stati salutati dal Presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, il quale è intervenuto per omaggiare la memoria del Sindaco pescatore, da sempre vicino alla causa della famiglia Vassallo.

«La malavita ed il malaffare ormai sono diventati capillari e pervasivi. Come la corruzione, sono contagiosi» – afferma il Presidente Giuseppe Conte, che, citando liberamente lo scrittore Andrea Camilleri, prosegue dicendo: «Sono la gramigna che si diffonde velocemente, mentre l’onestà come il rigore etico va coltivata con fatica. Siamo vicini a Dario e Massimo Vassallo per la battaglia che stanno facendo perché sia affermata la verità in un episodio gravissimo in cui è coinvolta la malavita. Speriamo che questo Premio, che diffonde la memoria di Angelo, possa crescere ed evolversi».

Le nuove generazioni, a cui è stato conferito l’ambito Premio creato dall’artista Sante De Biase e realizzato dal Laboratorio StranaOfficina di Sapri, su cui è incisa la Grande Onda dedicata ad Angelo Vassallo che sorge nel Porto di Acciaroli, devono essere contagiate dalla cultura della legalità che deve rappresentare un cardine nella loro formazione.

I giovani diventano ambasciatori dei principi che hanno ispirato il Sindaco Pescatore nella sua vita, a partire dal tema prescelto per l’edizione 2023, ovvero “La Scuola ci salverà”, tratto dall’omonimo libro di Dacia Maraini, in cui si ribadisce che “la scuola ci rende consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare intelligentemente qualsiasi crisi, sia spirituale che sociale” e con essa si può tracciare una via migliore per ridare al nostro Paese una speranza nell’avvenire, portando nuovamente l’attenzione sull’importanza della cultura per il benessere collettivo.

Particolarmente incisivo, è stato l’intervento di Padre Vincenzo D’Adamo, rettore della Basilica.

«Il Premio Angelo Vassallo è approdato in questo tempio dedicato al signore ed è importante che la Chiesa partecipi alla sua memoria – afferma Dario Vassallo – Un grazie sentito a Don Vincenzo per il bellissimo lavoro, che ci accoglie in quella che consideriamo anche casa nostra, di chi ha creduto nella verità e nella giustizia e continua a cercarla senza sosta. Questo tempio dedicato a Dio è stato il centro della Compagnia dei Gesuiti e oggi è il centro nevralgico e religioso e punto di riferimento di tante scuole romane, dove i ragazzi formano la loro coscienza. Non è solo un centro religioso ma anche, e soprattutto, un centro culturale, il posto ideale per il Premio Angelo Vassallo, divenuto modello ormai di sostenibilità e di legalità, che ha superato i confini del piccolo borgo di Pollica, tanto da diventare un esempio. Siamo molto felici che siano stati premiati ragazzi cilentani e di Pontinvrea in Liguria, dove sorge una scuola intitolata ad Angelo. Sostenibilità, legalità, lotta agli abusi edilizi e valorizzazione del territorio sono stati i cardini su cui ha incentrato da subito la sua azione amministrativa, con uno sguardo però sempre rivolto anche al benessere e alla crescita sociale armoniosa della sua comunità, in particolare per ciò che riguarda infanzia, scuola e famiglia. Raccontare quel modello di sviluppo che ormai prende il suo nome, basato sull’idea che in un territorio possa nascere sviluppo e occupazione anche senza cemento e speculazione edilizia, ma piuttosto con basi di sostenibilità e legalità».

«Angelo è un uomo che, con il suo poliedrico interessamento per la vita, ha palesato un legame inscindibile tra Uomo e Natura, Cultura e Innovazione – insiste Fausta Altavilla, docente e ideatrice del concorso letterario insieme ad Antonio Scarfone di Battiti di Pesca – Il Premio si pone proprio l’obiettivo di ricordare, far riflettere, operare, costruire».

«Angelo Vassallo è stato ucciso perché era il simbolo della buona politica del Sud. La politica della legalitá e dello sviluppo a costo zero per l’ambiente – conclude Massimo Vassallo, fratello del Sindaco Pescatore e vice presidente della Fondazione – La politica dell’ascolto e del darsi da fare per risolvere i problemi. La politica che piace alle persone oneste e dà fastidio ai potenti e ai farabutti».

