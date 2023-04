Fabio Oliva confermato sulla panchina dello Sporting Sala Consilina per altri tre anni. Il tecnico: “Massima ambizione”

Fabio Oliva c’è, e ci sarà ancora. La società dello Sporting Sala Consilina, neo promossa in Serie A, ha confermato il tecnico di origini napoletane sulla propria panchina per altri tre anni, fino al 30 giugno del 2026. L’annuncio è arrivato nella tarda mattina di oggi attraverso una nota stampa della società sportiva. Una decisione che appariva scontata alla luce della straordinaria stagione calcistica condotta dai gialloverdi, che hanno concluso il campionato da imbattuti, conquistando la Coppa Italia e la Promozione in serie A. Una scalata epica, dunque, grazie all’impronta di gioco e di mentalità data dal tecnico Oliva alla squadra. C’è voluto poco affinché i presidenti Antonio e Giuseppe Detta, il presidente onorario Pasquale Lamura e l’allenatore sigillassero l’intesa per portare avanti una collaborazione fin qui oltremodo produttiva e soprattutto vincente.

Il tecnico partenopeo vanta una carriera decennale costellata di diverse esperienze in ambito nazionale, prima del double Promozione e Coppa Italia con lo Sporting Sala Consilina, aveva già mostrato il suo valore in compagini come Sparta Pomigliano con la promozione in serie B e la conquista della Coppa Italia, con il Napoli C5, la promozione in A2 con il Futsal Marigliano ed ancora l’ottimo secondo posto in A2 con il Futsal Fuorigrotta, l’esperienza Sandro Abate Avellino e la storica promozione in A2 con il Benevento con un gruppo di soli giocatori campani. Dopo una cavalcata epica nella stagione appena chiusa, il tecnico guiderà lo Sporting Sala Consilina per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Entusiasta l’allenatore, ansioso di riprendere il timone dei gialloverdi nella massima serie con una società che punta forte sulle sue abilità manageriali. “Ci aspetta un percorso tanto difficile quanto ambizioso – ha commentato Oliva – la Serie A rappresenta una sfida quotidiana per un allenatore, inoltre abbiamo la responsabilità di rappresentare oltre alla società un intero territorio che tifa per noi. Ringrazio i Presidenti Antonio e Giuseppe Detta e la società tutta per la fiducia accordata, un triennale significa avere grandi stimoli e programmazione per cercare di fare sempre meglio. L’intero Vallo di Diano – ha continuato il tecnico gialloverde – ha esibito a tutti noi il suo affetto, per questo ci impegneremo costantemente per restituire loro quanto dimostrato. L’annata appena trascorsa ci ha lasciato ricordi indelebili, la prossima Serie A – ha concluso Oliva – ci vedrà partecipare ad un torneo ancora più avvincente, con ben quattro derby campani, diverse competizioni, insomma insieme a tutto lo staff tecnico ed unitamente alla società saremo duramente impegnati per dare allo Sporting le soddisfazioni migliori”.

“C’è stata piena sintonia in società per la riconferma – ha invece aggiunto il Presidente Antonio Detta – abbiamo esteso a lungo la fiducia in Fabio Oliva, proprio per affidare un progetto tecnico che possa far crescere ancor più la nostra realtà. Lavoreremo insieme per raggiungere tutti gli obiettivi che ci prefiggeremo”.