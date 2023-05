Roscigno Vecchia: grande partecipazione alla festa dell’Asparago selvatico

Sono migliaia le persone che hanno partecipato, anche con la pioggia, alla 12esima edizione della festa dell’Asparago selvatico di Roscigno. La realizzazione di questa festa è stata possibile grazie al Comune di Roscigno, dall’associazione Terra Mia e con il sostegno della Pro loco di Roscigno Vecchia, dal forum dei giovani, dall’associazione Terra Cilento e dalla Banca Monte Pruno. La festa è un’occasione fondamentale per far conoscere la cultura e la gastronomia del territorio. Inoltre nella festa è stata allestita anche con una mostra di auto e moto d’epoca, definita dal giornalista Onorato Volzone “Pompei del ‘900”. “Il nostro territorio è contraddistinto dal continuo spopolamento e dall’abbandono. Quindi, c’è necessità di mettere in campo una sinergia legata alla ricerca, all’occupazione ed allo sviluppo al fine di mantenere le giuste condizioni per far rimanere i giovani nel nostro territorio, sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. Spero che al più presto ci sia un tavolo per poter costruire assieme un progetto del genere per risollevare questo territorio. Ma tutti dovranno impegnarsi e fare la loro parte”. “La politica potrebbe fare molto di più per investire sul turismo in questo territorio, dichiara il direttore generale della Banca Monte Pruno, Albanese. La BCC è a disposizione di tutte le forze in campo, ma occorre fare rete e squadra per poter raggiungere l’obiettivo. Se noi mettiamo a disposizione le forze per far avviare attività imprenditoriali, ma non troviamo chi si impegna davvero, allora non si va avanti”.

Edoardo Esposito