Chiusura Ufficio postale di Villammare: la lettera del sindaco Borrelli al Presidente della Repubblica

Parole che esprimono profondo disagio, quelle espresse dal Sindaco Manuel Borrelli di Vibonati che ha deciso di inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affinché possa intervenire per far in modo che “il Comune possa ricevere quanto meno una risposta ad un problema apparentemente di facile risoluzione che si sta complicando oltre ogni misura per via di una burocrazia esasperante che penalizza i piccoli comuni e le fasce di popolazioni più disagiate”. Si propone quindi come obiettivo “l’installazione di un servizio temporaneo per l’ormai imminente stagione estiva”.

“Da oltre cinque mesi l’ufficio postale di Villammare è chiuso al pubblico per l’inagibilità dei locali”, scrive Borrelli, sottolineando come i cittadini siano in una situazione di disagio in quanto “costretti a recarsi in altri comuni o nell’altro ufficio del capoluogo che è di ridotte dimensioni e difficilmente accessibile alle persone con disabilità o con problemi di deambulazione”.

Oltretutto, il sindaco esprime rammarico per non aver ricevuto risposte sui lavori che dovrebbero iniziare per rendere funzionali i locali, nonostante l’impegno profuso della sua amministrazione a fianco di Poste italiane “per individuare altri spazi idonei che sono stati pre-contrattualizzati dall’ufficio immobiliare”. La direzione regionale di Poste Italiane, infatti, “ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ma a livello nazionale il progetto si è arenato e non è stato ancora concesso il Nulla Osta per l’esecuzione dei lavori”.

In un altro passo fondamentale della lettera, il Sindaco del comune Bandiera Blu sottolinea come abbia: “inoltrato più di venti missive a Poste Italiane, al Mise, all’Anci, all’Uncem ma a parte generiche rassicurazioni, su una possibile riapertura nel mese di giugno, non siamo in grado di ricevere informazioni ufficiali in modo da rassicurare la popolazione, che quotidianamente subisce la privazione di servizi pubblici essenziali in un territorio periferico della Regione Campania”.