Novità e tradizioni nel programma di festeggiamenti per San Ciro ad Atena Lucana. Ecco tutti gli appuntamenti

In occasione del 160° dal “Miracolo di San Ciro”, il Comitato festa presieduto da don Michele Casale ha deciso di rinnovare alcuni aspetti importanti dell’evento restando, però, sempre, nel solco della tradizione. “Il primo aspetto fondamentale – fanno sapere – è far tornare il Santo al centro della festa, per questo abbiamo deciso ed accolto le proposte venute da associazioni e persone di Atena che ringraziamo in anticipo per il loro supporto. L’inizio del Novenario sarà il 12 maggio, con messe alle 6:30 e 18:30”. In questa occasione ci sarà la benedizione del “Cielo di centrini” curato dall’Associazione “Le Case di Igea”.

Proseguendo nel programma della manifestazione, il 13 maggio si terrà una messa con unzione dei malati e benedizione delle aziende di Atena presieduta da Don Pasquale Pellegrino, direttore diocesano dell’ufficio di pastorale della salute davanti all’Auditorium “Cirillo” ad Atena Lucana Scalo.

Si entra quindi nel vivo della settimana di San Ciro, giovedì 18, di fronte alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, ci sarà l’aperitivo “Aspettando San Ciro” organizzato della Pro Loco e della compagnia la Fenice, quest’ultima nella serata di venerdì 19 in prosieguo alla messa del Novenario delle 18:30 metterà in scena la rievocazione storica del miracolo di San Ciro dietro la piazzetta del Museo nel Centro Storico. Il 20 maggio alle 19:30 ci sarà la fiaccolata del malato e dell’emigrante per le vie del paese ed a seguire la prima edizione di “Un Palco per San Ciro” con inizio alle 21:30, evento dove per devozione gli artisti regaleranno la propria arte per San Ciro.

“Nella giornata del 21 maggio, abbiamo deciso di rinnovare la tradizione della processione sdoppiando la stessa, una prima parte la mattina ed una seconda il pomeriggio, la messa della 10:30 sarà presieduta da Monsignor Antonio De Luca e successivamente ci sarà la partenza della processione per le vie del centro storico per ultimare la prima parte in piazza dove sarà allestito un palco per rendere fruibile e accessibile il saluto dei fedeli al nostro San Ciro”.

Tutto ciò è in programma fino alle 16:30 momento in cui la processione riprenderà il tradizionale percorso “allungato”, come in occasione del 150esimo anniversario con la messa alle 17:30 in Piazza caduti per la Pace. Nel rientrare a Largo Vittorio Emanuele verso le 19:30, si terrà lo spettacolo del “Ballo dei cinti” accompagnati quest’anno anche dagli originali Bottari di Marcianise Campania, i Pastellese Sound Group, che nella serata, a partire dalle 21:30, terranno compagnia con il loro sound sulle note dell’album “Nu Munn Tutto Nuovo”.