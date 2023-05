Uil e Confial al fianco della Fials nella manifestazione per l’ospedale di Polla

“Giù le mani dal nostro ospedale”. Questo è l’appello lanciato anche dalla Uil che si unisce quindi – lo annuncia ufficialmente – alla mobilitazione organizzata dalla Fials per tutelare l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. “Da soli non si va da nessuna parte ed è necessario intraprendere percorsi unitari con tutte le organizzazioni sindacali, le forze sociali, quelle politiche e con il massimo coinvolgimento dei lavoratori e dei cittadini presenti sul territorio”. Tutti uniti quindi nella manifestazione per tutelare il nosocomio valdianese colpito da diverse criticità in numerosi reparti, soprattutto per la carenza medica. “Da queste constatazioni il sindacato annuncia di essere presente all’evento”. Non solo la Uil. Anche la CONF.I.A.L. Salerno rende noto che parteciperà al fianco della sigla sindacale FIALS alla mobilitazione per il diritto della salute dei cittadini che si terrà a Polla del 23 maggio alle 10.

“Una manifestazione per dire NO al continuo impoverimento subito dal presidio ospedaliero di Polla, e all’imminente rischio di chiusura di alcuni reparti. Saremo sempre attenti al diritto della Salute, partecipiamo a questa protesta perché non vengano ridotti i servizi ai cittadini, che non si perdano ulteriori posti di lavoro e affinché si ottenga un miglioramento del servizio dato dalla sanità pubblica in questo territorio, confidiamo nella partecipazione di tanti cittadini e amministratori di tutto il Vallo di Diano”, ha dichiarato il presidente della CONF.I.A.L Salerno Francesco Bellomo.