Benedetta De Luca sul red carpet di Cannes per un messaggio di inclusione: “Io esisto”

Una pioggia battente di star sulla Costa Azzurra, il Festival di Cannes, giunto alla sua 76esima edizione, non delude e diventa sempre più inclusivo. Tra il flusso di divi, dive e divine c’è anche Benedetta De Luca, la giovane modella ed influencer, nata con una agenesia del sacro che la costringe a vivere aiutata dalla sua sedia a rotelle e dalle sue stampelle. Sul tappeto rosso di Cannes, Benedetta ancora una volta, ha diffuso il messaggio della filosofia dell’inclusione, dei diritti e della dignità e quello di abbattere i pregiudizi legati a quella che viene definita diversità. Partecipando alla prima del film “Rapito” di Bellocchio, con la sua presenza Benedetta De Luca ha testimoniato quanto nonostante le difficoltà, la vita sia un dono meraviglioso e che ce la si può fare anche se si è un po’ “diversi”.

“Ero emozionatissima – ha dichiarato Benedetta – perché , nonostante avessi già provato il red carpet di Venezia e Roma, per me è stato come se fosse sempre la prima volta. Penso alla me bambina e alla me adolescente che nascondeva le stampelle e la sua disabilità, oggi, invece, sono qui su una vetrina importante a dare forza, spero, a tanti che hanno vissuto le mie stesse insicurezze e paure. Sono qui – ha continuato – a mostrarmi fiera, anche e soprattutto con la mia disabilità, davanti ai tantissimi fotografi su uno dei tappeti rossi più preziosi al mondo. E’ un traguardo importante. Il mio sogno – ha concluso Benedetta – è quello di vedere sempre più kermesse ed eventi così importanti a dare valore alla diversità per lanciare un messaggio importante : “io esisto”.

Un’altra esperienza, dunque un’altra avventura fantastica, altre emozioni per Benedetta che racchiude nel suo cuore e custodisce nel suo bagaglio di vita. Una ragazza che si è formata ed è cresciuta da sola, ma sempre con l’occhio vigile e la mano forte di sua madre Giovanna, ora gira il mondo per portare il suo messaggio di speranza, anche su scenari importanti come quello di Cannes.