Il Ruggi di Salerno tra i 12 ospedali peggiori in Italia, la valutazione dell’ Agenas

L’ Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) ha inserito l’ospedale Ruggi di Salerno tra i 12 ospedali con le peggiori prestazioni nel corso del 2021. Come riportato da “Il Mattino”, il Ruggi è tra i peggiori nosocomi in Italia insieme ad altre quattro aziende ospedaliere campane, Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, San Pio di Benevento e Luigi Vanvitelli di Napoli. La valutazione dell’Agenzia ha misurato le capacità delle aziende di conseguire obiettivi assistenziali in termini di esiti delle cure e di accessibilità ai servizi sanitari, coerentemente con le risorse di tipo finanziario, professionale e tecnologico disponibili. Tra i vari parametri utilizzati per l’analisi, è stata presa in considerazione la rapidità con la quale ricevono le cure i pazienti in Pronto soccorso che, complice il periodo pandemico, ha mantenuto un indice medio-alto dal 2019 al 2021.

Male, invece, i tempi di attesa per gli interventi chirurgici e i giorni di attesa dall’ingresso in ospedale fino all’intervento stesso. Altre problematiche vengono riscontrate per quanto riguarda la carenza di personale e alcuni reparti come quello di ginecologia, dove i parti cesarei si attestano solo al 33,1 per cento. Miglioramenti, invece, nell’area del respiratorio.

Nonostante queste problematiche, la Campania risulta l’unica Regione in Italia nella quale dal 2019 al 2021 troviamo la più alta concentrazione di aziende in cui si verifica un passaggio ad una fascia più alta di performance (da bassa a media) e la più alta percentuale di investimenti. La Regione vanta anche delle eccellenze, ma nella sanità privata. Infatti, tra i migliori ospedali dell’area cardiovascolare in Campania troviamo la clinica Montevergine di Mercogliano, terza in Italia con bollino verde.

Danila Pia Csella