Turismo a Salerno: il sindaco illustra le strategie

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato delle varie strategie che la città di Salerno si sta adoperando a mettere in atto per migliorare l’esperienza dei sempre più numerosi turisti che arrivano in città. È stata messa a punto una mappa bilingue (in italiano e in inglese) in cui sono presenti i principali luoghi di interesse della città. I turisti dovranno solo inquadrare dei QR code per poter accedere a tantissime informazioni su monumenti e siti.

Secondo le statistiche la maggior parte dei turisti che arrivano al porto di Salerno, restano a Salerno quindi in base al numero di persone in arrivo si prospetta un fine settimana da sold-out, anche grazie alle varie iniziative previste, tra cui la “Fiera della Minerva” e l’iniziativa “Adotta un museo” per cui i monumenti resteranno aperti al pubblico.

“Stiamo perfezionando e migliorando le nostre metodiche di accoglienza. Dobbiamo essere in grado di accogliere, come meritano, i tanti ospiti stranieri e fare uno sforzo di amicizia e di comprensione. Tra l’altro – conclude il sindaco – abbiamo anche firmato il contratto con la ditta che si occuperà dei lavori di riqualificazione del corso che saranno effettuati a step.”

Tatjana Chirichella