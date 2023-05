Gli Inti-Illimani incantano San Giovanni a Piro con il cantautore fiorentino Giulio Wilson

Un’atmosfera musicale unica e di grande coscienza civile e sociale ieri a San Giovanni a Piro con il gruppo cileno Inti-Illimani accompagnato dal cantautore fiorentino Giulio Wilson. Dodici elementi sul palco, che si sono alternati nel canto e nella musica, perché è così che fa un gruppo come il loro, reciproco scambio di capacità musicali, l’uno compensa l’altro e quello che ne risulta è perfetta armonia.

Agua World Tour 2023 che porta in giro per il mondo lo storico gruppo cileno prende il nome dal nuovo album in collaborazione con Giulio Wilson. Tredici tracce, composte tra Firenze e Santiago del Cile in cui gli strumenti andini (come la zampogna, il charango boliviano, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano) si uniscono alla chitarra e il pianoforte di Giulio Wilson: una musica che unisce mondi geograficamente distinti, in nome di un messaggio comune, l’acqua come elemento di vita e la lotta contro il cambiamento climatico.

Dopo Bruxelles, Genova, Roma, Senigallia, Torino, Bologna, Milano, Mantova, Padova, Firenze e Napoli, ieri venerdì 26 maggio gli Inti-Illimani hanno incantato il pubblico di San Giovanni a Piro all’interno della kermesse “Equinozio d’Autunno”. Josè Culòn dal palco ha ricordato le vicende di Bosco, conosciuto anche come “Borgo di San Giovanni a Piro”, che prese parte ai moti cilentani del 1928 accogliendo un gruppo di rivoltosi e venendo punita poi con la devastazione e le fiamme da parte dell’esercito borbonico. Ma Bosco- a ricordarlo è ancora il cantante- è stata anche la seconda casa dell’artista Josè Ortega che decise di trasferirsi nel piccolo borgo cilentano, “a combattere con le idee e la poesia” per sfuggire alla dittatura franchista in Spagna.

Un’interpretazione magistrale dei grandi successi di sempre, da Sambalando a “El Pueblo Unido Jamàs Serà Vencido”, e dei nuovi brani contenuti in Agua , come “Sostenibile” che il cantautore Giulio Wilson introduce facendo un richiamo allo scrittore Luis Sepulveda e alla sua capacità di esprimere con poche parole semplici più concetti, questo è anche quello che si è fatto nel comporre il brano “Sostenibile”.

Non mancano i pensieri di un’ideologia che apparentemente sa di un’altra epoca, ma sono cambiati solo gli attori la lotta e la rivoluzione per un mondo migliore resta la stessa nella musica dello storico gruppo cileno Inti-Illimani.

Talia Mottola