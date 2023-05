Finanziati i lavori sulla viabilità della Zona Economica Speciale di Fisciano-Mercato San Severino

Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) la Regione Campania ha istituito una Zona Economica Speciale nel territorio di Fisciano-Mercato San Severino.

Per tutta la zona economica di Fisciano-Mercato San Severino è stato stanziato un importante finanziamento di €5.000.000,00 che permetterà un significativo intervento di riqualificazione della viabilità finalizzato al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di numerose aziende, che non solo rappresentano un’importante realtà sul territorio, ma che ha una ricaduta economica, in termini di posti di lavoro sul territorio.

Il progetto prevede l’esecuzione di tre differenti tipologie di intervento: la riqualificazione di alcuni tronchi stradali esistenti mediante il rifacimento della sede stradale a partire dalla sottofondazione, intervenendo anche sui sottoservizi e i relativi pozzetti, con pulizia e sistemazione, dove necessario, di zanelle e caditoie; la riconfigurazione dell’intersezione tra via Consortile-via delle Industrie e via Canfora al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera intersezione attraverso la realizzazione di una grande rotatoria; l’eliminazione della strettoia esistente in via Canfora con allargamento della carreggiata.

“Stamane – afferma il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa – presentiamo un progetto di 5 milioni di euro che stravolgerà totalmente la nostra zona industriale. Pavimentazione e allargamento di alcune arterie stradali del territorio, nuove rotatorie e messa in sicurezza di tratti stradali pericolosi. L’area di Fisciano – conclude Visconti – è strategicamente tra le più importanti sia per la presenza del tessuto imprenditoriale che per la presenza dell’Università. Se venisse triplicata la zona industriale, probabilmente in poco tempo la occuperemo tutta, quindi ci auguriamo che questo primo allargamento sia il preludio a nuovi interventi perché qui l’ambiente è virtuoso e secondo me c’è ancora spazio per migliorare il livello”.

Giovanna De Luca