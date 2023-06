“Campania: bellezza è inclusione”: il nuovo video della Regione Campania per sensibilizzare l’inclusione lavorativa dei cittadini stranieri

Nasce “Campania: bellezza è inclusione”, il nuovo video della Regione Campania per sensibilizzare l’inclusione dei cittadini stranieri nel territorio.

Il video promozionale, nato dal progetto “PRIMA – VERA Campana: Per un’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania”, ha l’obiettivo di aumentare e valorizzare nella Regione Campania l’attuale coinvolgimento dei cittadini stranieri nelle politiche del lavoro e di sensibilizzare tutta la cittadinanza rispetto al contributo sociale ed economico della popolazione immigrata nel territorio, mostrando le azioni di orientamento e i servizi messi in campo per favorire percorsi di inserimento lavorativo regolare. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Campania insieme all’Unione Europea, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Interno.

A partire da oggi, lunedì 5 giugno, nel video, che sarà trasmesso nelle stazioni e nelle metro di Napoli e Salerno, viene messa in luce la reale integrazione di cittadini immigrati nel tessuto socio-economico regionale attraverso lo svolgimento di attività professionali svolte insieme alla popolazione locale.

Una mescolanza che conferma, da un lato le opportunità di lavoro che il territorio può offrire ai migranti in diversi settori e dall’altro, che la Campania si muove al di là delle barriere linguistiche e culturali sviluppando la crescita personale e professionale dei cittadini stranieri residenti nel territorio. Includere i cittadini stranieri significa partecipare alla loro integrazione sociale. I vantaggi, poi, in termini umani e professionali sono molteplici considerato che, oltre alle differenze culturali e linguistiche, accoglierli è un investimento e non un onere.

La Regione, infatti, è costantemente impegnata a garantire agli immigrati un lavoro stabile, sicuro e di qualità, capace di mettere al centro la dignità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Non solo, le istituzioni territoriali stanno attualmente portando avanti una serie di azioni importanti in materia di inclusione lavorativa per offrire una risposta integrata e di sistema, multidisciplinare e multisettoriale, per prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro non regolare e anche per proteggere e favorire il reinserimento lavorativo dei cittadini dei Paesi Terzi.

Partner del progetto sono: Scabec SpA – Società campana beni culturali; IRiSS Cnr – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo e Inps – Istituto nazionale della previdenza sociale.

Link per la visualizzazione del video: https://bit.ly/scabec-primavera-campana

Paola Romano