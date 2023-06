Coldiretti Salerno: il maltempo ha provocato un disastro agricolo

Un intero anno di lavoro a rischio per gli agricoltori del Cilento. A lanciare l’allarme, Cinzia Maucione, presidente di Coldiretti Aquara. “Le recenti, straordinarie precipitazioni hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere la qualità delle uve, con conseguenze disastrose sull’economia delle aziende vinicole del territorio, spiega Cinzia Maucione. Gelate improvvise, pioggia continua, grandine stanno dando il colpo di grazia ad un’economia già particolarmente fragile. I frutti sono finiti, ormai sarà un miracolo trovarne qualcuno sulle piante. Il raccolto 2023 è compromesso”.

Sotto attacco anche gli olivi: la mosca olearia, uno dei nemici più pericolosi, ha già sferrato i primi attacchi. Il periodo particolarmente piovoso ha anticipato la presenza della mosca in zone dove non era presente.

Impossibile, da oltre 15 giorni, entrare nei campi per effettuare i trattamenti. Le piante in fiore non riusciranno a fare l’allegagione per la troppa pioggia, senza calcolare che ci saranno malattie fungine anche negli uliveti.

“Comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando le aziende – sottolinea il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano – e ci stiamo attivando per sostenere in ogni modo i nostri produttori in questo momento critico. Chiederemo alla regione Campania un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza che non riguarda solo l’area degli Alburni, ma tutto il Cilento e altre aree della regione, per individuare soluzioni concrete alle aziende colpite. È fondamentale agire prontamente per prevenire ulteriori danni e garantire una prospettiva di ripresa per i nostri viticoltori”.

Paola Romano