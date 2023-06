Gaming in ascesa, (anche) la moda inizia a investire nel settore

Il comparto gaming è uno di quelli in maggiore espansione negli ultimi anni, sia in Italia che nel mondo. Si tratta di una crescita a dismisura – iniziata soprattutto durante la pandemia – che non può di certo passare inosservata, al punto che anche il colosso della moda Gucci ha deciso di iniziare a investire in questo settore.

Gucci e videogiochi: un rapporto duraturo

A dirla tutta, l’entrata di Gucci nel mondo videoludico non è poi così recente, dal momento che perdura fin dal 2018. In questi anni l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: puntare unicamente su giochi che mettano al centro valori importanti, quali la libertà di espressione e creativa e il senso di appartenenza. L’idea di Gucci è infatti quella di favorire la compartecipazione dei giocatori da ogni parte del mondo: a questo scopo è nata la Gucci Gaming Academy, che si occupa di organizzare numerosi tornei videoludici online e conta oltre 20 milioni di utenti.

Un ulteriore obiettivo dell’Academy è formare i gamer del futuro: attraverso sessioni di gaming individuali e di gruppo, supporto psicologico, formazione online, coaching di gioco, volontariato, opportunità di networking e accesso a strumenti di gioco di ultima generazione, infatti, la Gucci Gaming Academy si propone di accompagnare i talenti più promettenti dalla carriera dilettantistica a quella professionale. Ma Gucci non è l’unico brand di moda ad aver compreso il potenziale del settore gaming: da Hermes a Burberry, passando per Louis Vuitton, sono moltissime le case di moda interessate ai videogiochi.

Videogame: quali categorie stanno crescendo di più?

Quando si parla di videogiochi in forte espansione, in primo luogo si fa riferimento agli eSports, ovvero agli sport elettronici, che vantano ben 475 mila appassionati in Italia, secondo l’ultima rilevazione IIDEA in collaborazione con Nielsen. Globalmente, invece, gli eSports coinvolgono 532 milioni di fan (cifra che si stima arrivi a 650 milioni entro il 2025). Il valore di questo settore si aggira intorno agli 1,4 miliardi di dollari (+21% rispetto al 2021).

Stesso discorso vale per i giochi da casinò online, i quali, soprattutto a partire dal lockdown, hanno preso sempre più piede nelle case degli italiani. Ad aprile 2023 gli operatori hanno registrato una spesa di 191,5 milioni di euro (una cifra in aumento del 20,8% rispetto ai 158,5 milioni incassati un anno prima). Anche in questo settore, tuttavia (come in tutti i comparti del gioco online), è possibile incappare in siti poco sicuri. Un consiglio è dunque quello di affidarsi a risorse specializzate, come per esempio wisecasino.net, che offrono suggerimenti preziosi su come giocare in modo efficace e sicuro, oltre a segnalare gli operatori dotati di licenza e dunque certificati.

Altre categorie molto in voga sono infine quelle dei giochi di genere avventura (che secondo i dati IIDEA rappresentano il 30,7% dei volumi totali di vendita), quelli di ruolo (10,1% del totale) e quelli di corse (6,1% del totale).

L’importanza dei professionisti

Il settore dei videogiochi non coinvolge però solo i giocatori dilettanti, bensì anche coloro che lavorano attivamente e professionalmente in questo comparto: sono infatti ricercate sempre più figure professionali esperte di tecnologia videoludica, quali, per fare solo alcuni esempi, sviluppatori, creators, game designer, programmatori e art designer.

Qualunque sia il loro nome, lo scopo principale di questi professionisti è fondamentalmente uno: permettere ai videogiocatori di trarre la massima soddisfazione possibile dall’esperienza di gioco, sia dal punto di vista della fruibilità che del puro divertimento.