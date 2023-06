Gli indennizzi Covid agli infermieri di Polla pagati grazie al Tribunale. La Cisl: “Unica strada”

La Cisl Salerno e la Cisl Vallo di Diano, attraverso lo studio legale dell’avvocato Gaetano Galotto, ha ottenuto presso il Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, il riconoscimento del compenso premialità Covid.

“Purtroppo si è dovuti ricorrere al tribunale per vedersi riconosciuto il pagamento della premialità negata da parte dell’ente con conseguente aggravio di spesa poiché la ASL ha dovuto pagare anche gli interesse legali”, spiegato i sindacalisti. La questione riguardava la mancata esclusione nei pagamenti per quei dipendenti del Presidio Ospedaliero di Polla non inseriti nelle precedenti delibere per la erogazione di quote di premialità per Covid.

“Gli stessi lavoratori prima lodati e poi abbandonati a distanza di oltre due anni attendevano ancora, la Premialità Covid 19 prevista dalla Delibera Regionale n. 427 del 3 agosto 2020 suscitando malumore soprattutto tra il personale impiegato in prima linea nella fase emergenziale marzo-aprile 2020. Il paradosso nasceva dal fatto che, operatori addetti ad analoghi servizi verificavano una attribuzione diversificata, nel senso che nel mentre colleghi avevano percepito la premialità, altri, pur condividendo la stessa struttura e a parità di qualifica, non si sono visti erogare le quote come spettanti ai sensi della deliberazione richiamata”, hanno rimarcato dalla Cisl.

Nonostante nel corso di questi anni, l’organizzazione Sindacale ha sollecitato ed evidenziato più volte questa disparità e palese stortura nella gestione burocratico-amministrativa, con diverse segnalazioni, l’Asl Salerno continuava nel suo percorso ostile e per questo ci siamo visti costretti ad adire le vie legali, a tutela di quei lavoratori che pur avendo tutti i requisiti si vedevano negare i propri diritti.

“Tant’è che tale diritto veniva poi riconosciuto dal Tribunale obbligando l’Asl Salerno a erogare nei confronti dei ricorrenti sul cedolino paga di ognuno i costi relativi a sorta capitale e agli interessi, per un totale di 17.100 euro oltre le spese di giudizio pari a 6.400 euro. Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro”. L’istanza promossa dalla Cisl Fp Salerno è stata dunque riconosciuta: “Ci siamo basati sul principio che a stessi doveri debbano corrispondere stessi diritti. Grazie a questa sentenza finalmente il personale Sanitario impiegato nella lotta al Covid 19 avrà riconosciuto un diritto e non un “privilegio” e si rimedia così a una palese ingiustizia.