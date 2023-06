Serata anni ’90 tra successo sì ma anche polemiche (social) a Montesano sulla Marcellana

Ieri sera si è tenuta una serata di festa all’insegna della musica anni ’90 presso il capoluogo di Montesano sulla Marcellana. Uno spettacolo di successo per lanciare la stagione estiva e attrarre numerosi visitatori e celebrare con la comunità montesanese il suggestivo panorama offerto dalle guglie della Chiesa di Sant’Anna, questo il proposito della giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi. L’intento, infatti, è anche quello di far conoscere il centro storico e i vari luoghi storici d’interesse.

L’evento si è però consumato tra varie polemiche, soprattutto social, nel corso di tutta la settimana. Oltre all’entusiasmo nostalgico per una serata che ha rievocato i tormentoni anni ’90, c’è chi non ha mancato di far sentire il proprio disappunto per i disagi che interessano il territorio dello Scalo. Dopo alcune settimane di piogge copiose, di media e alta intensità, che hanno portato ad una quasi inondazione del centro di Montesano Scalo, dopo la mancata manutenzione del fondo stradale in numerosi punti nevralgici delle arterie principali (SS19 delle Calabrie- non di competenza comunale- e Via Giuseppe Garibaldi), alcuni cittadini attraverso post di denuncia e commenti hanno evidenziato la scarsa celerità nella risoluzione di alcuni problemi che si trascinano da tempo. Fra quelli appena citati, figura anche la tenuta del viale e la piazza principale dello Scalo, la poca manutenzione dell’acquedotto, la pulizia dei canali. Tuttavia, si noti l’ordinanza emessa il 6 giugno 2023 (visibile nella sezione dell’albo pretorio di Montesano sulla Marcellana), dove si ordina “l’immediata pulizia dei tombini ai fini di pubblica incolumità” a carico dei cittadini per favorire il normale deflusso delle acque.

Un clima non proprio disteso, con una parte dei cittadini che chiede risposte concrete per annose questioni, che minerebbero gli sforzi dell’amministrazione per rilanciare il territorio verso un tipo di turismo ambientale e storico caratterizzato dalla tranquillità che solo piccoli borghi come quelli valdianesi possono infondere ai visitatori.

*la foto dello Scalo allagato è di alcuni giorni fa

Carmen De Fina