A Monte San Giacomo pugno duro della sindaca D’Alto contro gli animali vaganti

“Da qualche giorno sono ricomparsi i cavalli lungo la strada provinciale , sino ad arrivare in paese”, è quanto si legge sulla sua pagina Facebook la sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto. “Si tratta, con ogni probabilità, di cavalli di proprietà di un cittadino non sangiacomese, tenuti ai confini tra Sassano e Monte San Giacomo in un terreno privato, evidentemente non ben custoditi. È una problematica,diversa da quella montana e relativa ai terreni in fida pascolo del nostro Comune, che abbiamo da decenni”, sottolinea ancora l prima cittadina, che aggiunge, “questa amministrazione ha chiesto e ottenuto mesi fa la convocazione del comitato pubblico di ordine e sicurezza con Prefettura, Questura e Asl veterinaria. Dopo vari incontri e relativa programmazione di intervento, i cavalli erano stranamente scomparsi. Ora sono ricomparsi. , ”, aggiunge ancora la D’Alto. Questi animali incustoditi rischiano di mettere in pericolo la sicurezza di chi transita lungo la SP, oltre che devastare le colture dei terreni privati limitrofi. Ho segnalato ancora, e tornerò nei luoghi deputati, a nome di centinaia di cittadini inviperiti che , insieme a chi li rappresenta, chiedono il rispetto minimo delle regole di sicurezza e di civile convivenza. Da Sindaco, non mi fermerò mai, finché questo problema non troverà la sua giusta soluzione.

Gli organi preposti sono stati ampiamente informati per le vie ufficiali. Chiederò finché avrò voce l’intervento degli organi competenti per riportare serenità e legalità e state pur certi che nessun atteggiamento di sfida o strafottenza ci fermerà”. Inoltre l’amministrazione comunale di Monte San Giacomo ha deliberato per togliere la fida pascolo a tutti gli equini sul territorio comunale.