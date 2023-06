Concerti in Italia e bagarinaggio, scoperti 26 rivenditori illegali

Sono stati scoperti 26 rivenditori seriali che avrebbero, attraverso metodologie fraudolente, acquistato 15mila biglietti di 278 concerti e li avrebbero rivenduti a prezzi moltiplicati anche per 10, con un profitto illegale di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Gran parte dei concerti del 2022 e 2023 in Italia sono stati coinvolti in questa operazione illegale. A seguito della notizia di fenomeni di bagarinaggio online per i concerti dei Coldplay, le autorità hanno avviato una attenta indagine, anche insieme alla guardia di finanza, anche per capire come vengono venduti i biglietti dei concerti in Italia. Il focus delle indagini, si è concentrato sugli aspetti organizzativi e sulle modalità di commercializzazione dei biglietti per i concerti del tour italiano dei Coldplay e di quelli di Blanco. L’esame dei processi di distribuzione dei biglietti per i due eventi ha rilevato sia la presenza di ben 26 soggetti che hanno agito attraverso degli account per generare flussi anomali di biglietti sia evitando le misure tecniche e di sicurezza imposte dall’agenzia delle entrate.

Grazie ai dati e alle informazioni fornite dai rivenditori primari, è stata poi accertata l’operatività sistematica degli account identificati, i quali hanno acquistato biglietti per tutti i principali concerti tenuti nel 2022 e per quelli programmati per il 2023. I dati emersi hanno portato il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ad organizzare e avviare mirati controlli, i cui risultati hanno confermato in modo significativo le ricostruzioni e l’entità del fenomeno, ciascuna per i profili di propria competenza. Alla luce di quanto emerso, l’operazione si è dimostrata estremamente significativa, rivelando le modalità di acquisizione illecita di quantità massicce di biglietti e offrendo una prospettiva d’azione preventiva, volta ad offrire una tutela non solo nei confronti dei consumatori e utenti, che sono le ultime vittime di questo giro illegale, ma anche degli artisti e dell’intera organizzazione dello spettacolo.

Edoardo Esposito