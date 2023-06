Al via gli esami di maturità. In Campania sono oltre 82mila gli studenti impegnati

Al via stamane gli esami di maturità: dalle ore 8,30 gli studenti sono alle prese con la prima prova, italiano Quest’anno l’esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. Alle ore 8.30 in punto il ministero dell’Istruzione ha comunicato la chiave per l’apertura del plico telematico. La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Un ‘in bocca al lupo’ ai maturandi è arrivati ieri, tra gli altri, anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dalla premier Giorgia Meloni.

È la Campania con 82.742 candidati complessivi ad avere, ancora una volta, il più elevato numero di giovani che affrontano la maturità 2023: quasi un candidato su sette dei 536mila registrati dal Ministero. Tra candidati interni e privatisti in scuole statali e paritarie è la provincia di Napoli con 44.008 candidati ad avere il più elevato numero di maturandi (30.314 nelle statali e 13.694 nelle paritarie). Napoli da sola ha più candidati del Veneto (39.356), della Puglia (37.863), dell’Emilia-Romagna (35.405), del Piemonte (32.857), della Toscana (29.822) o dell’Abruzzo, Basilicata e Calabria messe insieme (10.622, 5.353 e 18.797).

In forza di questi numeri, a Napoli sono impegnate per gli esami 1.020 commissioni, cinque in più di tutte le commissioni che opereranno in Puglia per Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Per numero di candidati, dopo Napoli, c’è Roma con 38.559 (32.678 nelle statali e 5.881 nelle paritarie), seguita da Milano con 24.555 e da Torino con 17.670.

Moravia, Quasimodo, Belpoliti e Chabod. Sono questi i protagonisti della prima prova, quella di italiano, di fronte alla quale si sono trovati oggi gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori all’esame di maturità.

Nel dettaglio le tracce di quest’anno hanno presentato: l’analisi di un brano tratto da “Gli Indifferenti”, il romanzo d’esordio di Moravia, l’analisi di “Alla nuova luna” che fa parte della raccolta “La Terra impareggiabile” di Salvatore Quasimodo. Per la tipologia B, ovvero il testo argomentativo, è stato scelto un brano di Chabod, “L’idea di Nazione”. Per la stessa tipologia, gli studenti potranno scegliere anche di sviluppare la traccia Piero Angela, basata sul libro “Dieci cose che ho imparato” e Oriana Fallaci con “Intervista con la storia” . Le ultime due tracce sono quelle che appartengono alla tipologia C, ovvero quella testo di attualità, dove gli studenti possono scegliere tra la Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” di Marco Belpoliti.