Incidente mortale in provincia di Matera. Perde la vita un uomo di 73 anni

Un grave incidente è avvenuto nella notte di giovedì lungo la ss 598Fondovalle dell’Agri, nei pressi di Tursi, in provincia di Matera. Un uomo di 73 anni, alla guida di una Bmw, è morto in seguito allo scontro con una Mercedes. A nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte degli operatori sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare le persone dalle lamiere delle auto. Per le altre persone coinvolte nell’incidente, un uomo e due donne, si è reso necessario il trasporto in ospedale, uno è stato trasferito all’ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso due mentre gli altri due sono ricoverati presso l’ospedale di Villa d’Agri e l’ospedale di Policoro in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Garaguso e Pisticci per chiarire le dinamiche dell’incidente che ha visto coinvolti anche tre cavalli, dei quali sono state rinvenute e poi rimosse le carcasse.

Intanto, anche nel Vallo di Diano, persiste il problema degli animali che vagano per le strade mettendo in pericolo loro stessi e la vita degli automobilisti. Proprio nei giorni scorsi la sindaca di Monte San Giacomo, Angela D’Alto, pubblicando anche un video, ha sottolineato la necessità di allontanare gli animali che transitano sulla SP tra Sassano e Monte San Giacomo e l’impegno della sua amministrazione nell’eliminare una problematica che persiste da decenni. Ed infatti la sindaca, ha assicurato, che continuerà la sua battaglia finchè questo problema non troverà al giusta soluzione.

Danila Pia Casella