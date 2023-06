Crisi dell’ospedale di Polla. La Cisl in pressing sull’Asl. “Arrivano nuovi medici ma la guardia è alta”

Sulla crisi dell’ospedale di Polla si è tenuta nei giorni scorsi (il 23 giugno) nella sede dell’Asl di Salerno una importante riunione di delegazione tra la direzione strategica e i rappresentanti dei lavoratori. A margine della riunione, i delegati della Cisl del “Luigi Curto” Polla, Antonio Cervone e Giuseppe Procaccio, hanno chiesto di intervenire.

“Seppur l’argomento non era posto all’ordine del giorno – spiegano i due rappresentanti – trattandosi di riunione esclusivamente convocata per affrontare argomenti di carattere contrattuale del personale del comparto abbiamo apprezzato la disponibilità di ascolto del Direttore Generale Sosto, che ha illustrato le azioni messe in campo per cercare di risolvere le criticità legate al personale medico”.

E sono arrivate una serie di risposte. Per la situazione riguardante il reparto di Cardiologia, come spiegato dal sindacato, “è in atto un supporto medico da altri presidi e sono previsti 5 cardiologi a tempo indeterminato in attesa di perfezionamento del contratto e messa in servizio entro ottobre”.

Per Chirurgia, invece, “prenderà servizio a breve un’unità a tempo indeterminato dal primo luglio e altre 4 unità sono in attesa di perfezionamento di contratto e messa in servizio entro ottobre”. Più difficile la situazione i Neurologia dove attualmente “tutti i tentativi di reclutamento non hanno dato esito positivo e si stanno valutando ulteriori azioni da mettere in campo”. Ricordiamo che è presente solo un medico prossimo, tra l’altro, alla pensione.

“Abbiamo posto in essere numerose azioni a tutela della struttura, tra cui quest’ultima, date le persistenti e diffuse criticità di reclutamento del personale sanitario che diventano a volte insormontabili quando situazioni locali o contingenti non offrono la necessaria attrattività al personale sanitario – dichiarano Procaccio e Cervone – Inoltre abbiamo chiesto di procedere celermente con la conclusione del bando per individuare il nuovo Direttore dell’ospedale. In conclusione abbiamo richiesto al Direttore Generale, che ha il dovere istituzionale di imporre scelte e gestire la cosa pubblica, di attivarsi con sollecitudine per mettere in campo tutte le misure necessarie a risolvere celermente le problematiche esposte, scongiurare ogni ipotesi chiusura e garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione interessata”.