Karate. Incetta di medaglie per la valdianese Heracles del maestro Giardullo

Ingente bottino di medaglie per l’Asd Heracles capitanata dal Maestro Giuseppe Giardullo al Trofeo Provinciale di Karate U.S. Acli di Benevento. L’associazione sportiva attiva nel territorio del Vallo di Diano e nel Cilento ha confermato anche in questa occasione, nella cornice del palazzetto dello sport “PalaTedeschi”, i risultati conseguiti durante le precedenti competizioni dell’anno anno sportivo, tutti gli atleti presentati in gara hanno conseguito il podio, nello specifico. Primi posti per Antonella Larocca, Michele Arnone, Luigi Arnone, Laura Mugno e Giulia Maria Soffritto. Medaglie d’argento per Elisa Pierri 2 postoe Giuseppe Bianco. Terzo posto per Mattia Monaco.

Il Maestro Giardullo si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti e precisa che la competizione nelle Arti Marziali rappresenta una parentesi importante per lo sviluppo psicofisico del praticante, serve per confrontarsi con gli altri ma soprattutto per conoscere se stessi e per misurare i propri limiti ed i propri punti di forza. Presente alla manifestazione anche l’Arbitro Francesco Scorziello, che coadiuva gli allenamenti nella sede di Roccadaspide.