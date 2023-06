Ritrovamenti archeologici a Pompei. E’ di Sassano il Responsabile della “sicurezza”, l’ingegnere Giuseppe Vassallo

E’ di Sassano il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Parco Archeologico di Pompei, si tratta dell’ingegnere Giuseppe Vassallo, che svolge un ruolo preminente nell’ individuare le misure di prevenzione e protezione che sono adottate a tutela dei lavoratori e dei visitatori dell’area Parco.

Un ruolo importante, quello di Vassallo che viene affidato indelegabilmente solo ed esclusivamente alla scelta del datore di lavoro cosi come previsto dal DLgs 81/08, e solo nella figura del direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

L’ultimo ritrovamento: una pizza ante litteram, servita con la frutta al posto del pomodoro. E’ quella che si vede in un dipinto pompeiano di 2000 anni fa. In un affresco con natura morta emerso in questi giorni nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10 della Regio IX, ritrovato su una parete di un’antica domus. Come spiegano gli archeologi del parco, si suppone che accanto a un calice di vino, posato su un vassoio di argento, sia raffigurata unafocaccia di forma piatta, con sopra un melograno e forse un dattero, condita con spezie o in alternativa con un tipo di pesto (moretum in latino) indicato da puntini color giallastro e ocra.

L’affresco in questione è stato rinvenuto nell’atrio di una casa dell’Insula 10 della Regio IX in corso di scavo, vicino a un antico panificio, già individuato in parte tra il 1888 ed il 1891 e al centro delle indagini riprese a febbraio scorso. Negli ambienti di lavorazione vicini al forno, nelle settimane passate, sono stati trovati gli scheletri di tre vittime.