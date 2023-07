“Premio America Giovani”. La giovane sanzese, Erika Pinto, tra i neolaureati d’eccellenza italiani

Ventitré anni, una laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, conseguita lo scorso ottobre all’università la “Sapienza” di Roma, Erika Pinto, nei giorni scorsi ha ricevuto in premio una borsa di studio, per fruire gratuitamente del Master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Il premio è stato consegnato durante una cerimonia che si è svolta nella Camera dei Deputati in presenza dei massimi vertici della Fondazione e di docenti universitari.

Si tratta di un riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia Usa che viene destinato ai giovani talenti universitari ma soprattutto un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane.

La giovane neolaureata, ha dimostrato che con perseveranza e impegno si riesce sempre a raggiungere i propri traguardi meritati e ad ottenere anche importanti riconoscimenti.

Inoltre, sempre presso la Camera dei Deputati a Roma, ha ricevuto il Premio America Giovani per l’ottimo percorso universitario svolto.

Il Premio America Giovani intende valorizzare ogni anno mille talenti italiani con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Un premio che ha un gran valore sia per Erika che per la sua famiglia, in base anche al messaggio del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che ha rimarcato più volte il valore dell’opportunità concessa ai giovani.

“Sono sicuro che saprete fare tesoro di un’opportunità così preziosa per la vostra formazione – afferma il presidente Fontana – avete già ampiamente dimostrato che siete abituati ad affrontare le sfide, con la passione e la dedizione allo studio, propensione che connota chi ha la giusta ambizione di realizzarsi e di dare concretezza al proprio progetto di vita. Un importante risultato ed una nuova fondamentale esperienza formativa per Erika Pinto che ha ricevuto il premio nella preziosa sede della Camera dei Deputati, regalandole momenti di grande emozione.

Orgogliosa per il meritato riconoscimento, Erika Pinto, non nasconde l’emozione per essere stata selezionata tra i neolaureati italiani, in possesso dei requisiti previsti come l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum.

“Sono felice ed emozionata di condividere con voi un momento molto importante della mia vita – dichiara Erika – Ho ricevuto il Premio America Giovani per il talento universitario presso la Camera dei deputati. Sono profondamente grata alla Fondazione Italia USA per avermi scelta e per avermi dato questa opportunità unica, che rappresenta un ulteriore tassello di crescita per coltivare la mia passione per lo studio, la politica e la diplomazia. Ringrazio – conclude – di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuta in questo percorso e che hanno reso possibile questo momento speciale.