Restauro dell’obelisco di San Cono. La ditta chiede altri 60mila euro, il Comune si oppone al decreto ingiuntivo

La ditta che ha provveduto a restaurare l’obelisco di San Cono a Teggiano ha presentato un ricorso in Tribunale, sezione civile, per chiedere al Comune circa 60mila euro ed è scattato da parte del Foro lagonegrese il decreto ingiuntivo. L’ente comunale ha dato affidamento all’avvocato Giuseppe d’Alvano per opporsi a tale decreo. Il ricorso – come si legge da un documento comunale – è stato presentato dalla Orfè Costruzioni per avere i soldi in merito allo stato di avanzamento straordinario per aggiornamento prezzi per i lavori di “Intervento di restauro e risanamento conservativo dell’Obelisco e della statua di San Cono”. Tesi confutata dall’avvocato del Comune di Teggiano che ricordando che ciò che era dovuto è stato dato ha affermato che non ci sono le condizioni legali per tale richiesta di pagamento in quanto per il Comune non sono stati rispettati i tempi per la richiesta.