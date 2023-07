Torna la XXXVIII edizione del “Teatro dei Barbuti” a Salerno: presentato il cartellone ricco di eventi

Presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno è stato presentato il cartellone degli spettacoli della trentottesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”. Lo slogan di questa edizione, che si terrà dal 3 agosto al 29 settembre nella piazza longobarda di S.Maria dei Barbuti, è “Le stelle sono tante”.

Il Teatro dei Barbuti è stato ideato dal compianto Peppe Natella, al quale è intitolato il premio e una targa nello slargo del teatro. La rassegna, guidata da Chiara Natella, è sostenuta dal Comune di Salerno, la Regione Campania, la Camera di Commercio, il Ministero della Cultura, la Cna, la Fondazione della Comunità Salernitana e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Il programma parte il 3 agosto con “L’offesa” con Amelia Imparato, per la regia di Andrea Carraro. Il 4 agosto andrà in scena il teatro di Goldoni, con “Le smanie per la villeggiatura”, nell’adattamento di Corradino Pellecchia, per la regia di Alessandro Tedesco. Il 5 agosto spazio ad una grande attrice, Annarita Vitolo, protagonista di uno dei capolavori di Eduardo “Sabato, domenica e lunedì”. Il 10 agosto, Campania Danza e Foglie di Teatro presentano “Girotango”, con le coreografie di Antonella Iannone e la regia di Andrea Carraro. L’11 agosto torna a Salerno Mario Maglione, con il suo concerto classico di voce e chitarra. Il 12 agosto arriva Gianluca Foresi, in scena con Maria Elisabetta Polacco in “Qualcosa fra noi si è rotto, ma non è lo scaldabagno”. Il 17 agosto versione teatrale di “Moby Dick”, con Gaetano e Francesco Fasanaro, nell’adattamento di Corradino Pellecchia. Il 18 agosto l’immancabile Peppe Barra. Il 19 agosto è la volta di un altro attore famoso, Adriano Falivene che con Davide Borrelli porterà in scena “Aspettando Totò”. Il 24 agosto “Alan Turing e la mela avvelenata”, con Stefano Piersanti e Cinzia Ugatti. Il 25 agosto verrà consegnato il premio Peppe Natella a Anna Mazzamauro, tra le maggiori attrici del palcoscenico italiano che ha lavorato a lungo con Paolo Villaggio. Alla premiazione seguirà lo spettacolo dell’attrice “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”. Il 26 agosto Daniela Ioia in “Mamma mia”. Il 31 agosto ritorno amarcord anche per Marino Cogliani, in concerto con “Napoli sempre”.

Torna anche la Notte dei Barbuti, una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo, regista e attrice, che si svolgerà nello spazio di Apollonia Hub e un’ appendice settembrina dal 15 al 29 settembre con ben cinque spettacoli. Inoltre dal 5 al 6 settembre ci saranno due incontri dedicati alla danza a cura di Antonella Iannone. Non mancherà anche la tradizionale appendice con il “Salerno Day”, che quest’anno coincide con gli ottant’anni dello sbarco di Salerno avvenuto nel 1943, per la quale sono previsti quattro giorni di eventi a cura di Eduardo Scotti. Per concludere tutti i giovedì ci saranno le passeggiate-visite guidate nel centro storico “Salerno tra storia e leggenda”, a cura dell’associazione culturale Erchemperto.

Danila Pia Casella