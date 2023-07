Tutto pronto per la “Granfondo del Tanagro”. Tutte le strade attraversate dalle 8.30 alle 13.00 di domenica

Ogni corsa ciclistica crea inevitabilmente qualche disagio agli automobilisti che, per le più disparate ragioni, devono spostarsi dal loro paese d’origine. Una situazione che, per forza di cose, si ripeterà anche domenica 23 luglio per la VIII Granfondo del Tanagro – Memorial Franca Priore e Pasquale Ammaccapane. A partire dalle ore 8.30, infatti, la carovana della corsa attraverserà per 4 volte i centri abitati e le frazioni dei comuni di San Pietro al Tanagro, Teggiano e San Rufo. I corpi di polizia municipale dei tre paesi e le forze dell’ordine assicureranno il passaggio in tutta sicurezza dei cicloamatori, senza compromettere la regolare circolazione degli autoveicoli. A meno di imprevisti, gli ultimi mezzi al seguito della granfondo transiteranno sul percorso di gara intorno alle ore 13.00.

Per fornire un’informazione puntuale e completa agli abitanti dei tre comuni interessati dal passaggio della corsa, l’organizzazione raccomanda prudenza e buonsenso sulle vie e nelle località qui di seguito elencate:

SAN PIETRO AL TANAGRO – Via Rimembranza (Parco dei Mulini, sede di partenza e di arrivo) – Località San Marzano

TEGGIANO – Località Prato Perillo (Strada provinciale 39) – Località Piedimonte (Strada provinciale 39) – Via delle Forbici – Via San Nicola – Via Pedemontana – Via Valle Cupa – Via Provinciale del Corticato (Strada provinciale 263) – Via Provinciale del Corticato (Strada provinciale 11/C) – Via Processione – Via Anca del Ponte – Via Incarratora (Strada provinciale 231)

SAN RUFO – Via San Lorenzo – Località Fontana del Vaglio (Strada provinciale 231) – Via Rielle (Strada provinciale 307) – Strada statale 166