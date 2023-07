Il Vice Premier e Ministro degli affari Esteri, Antonio Tajani, in visita a Salerno

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani in visita al Tribunale di Salerno per la cerimonia di intitolazione degli edifici che ospitano il tribunale civile e penale della città, a Diego Tajani e Alfredo de Marsico, insigni giuristi e già Ministri di Grazia e Giustizia.

“È un grande onore per me essere qui a Salerno per l’inaugurazione di queste due torri del palazzo di giustizia, mi fa piacere inaugurare quella che porta il nome di un mio antenato vietrese – afferma il ministro – Bisogna ricordare questi magistrati coraggiosi, Tajani è stato il primo magistrato antimafia nella storia d’Italia, è stato un esempio per tutti quanti, ma soprattutto per me.”

La visita alla Cittadella Giudiziaria è stata un’occasione per ribadire il forte impegno della Farnesina alla più stretta collaborazione con la magistratura e con il Ministero di Giustizia per lo sviluppo di una efficace diplomazia giudiziaria.

“La Campania – continua – è una regione importantissima dove abbiamo avuto sempre tantissimi risultati positivi; adesso lavoriamo per prepararci alle europee, alle amministrative in tanti comuni al voto. Vogliamo essere il punto di riferimento di tutti coloro che oggi cercano un luogo dove potersi confrontare, poter fare politica, per i tanti che non hanno votato alle scorse Politiche, molti dei quali erano elettori della sinistra, ex democristiani ed ex socialisti che con un Pd che sta diventando la fotocopia del Movimento 5 Stelle si sentono a disagio e a loro vogliamo dire che c’è una dimora dove possono fare politica, essere protagonisti per dare stabilità al nostro Paese.”

“A noi serve stabilità, credibilità, affidabilità – conclude il vice premier – E questo cerchiamo di essere, lavorando, facendo poche chiacchiere e molto fatti, come abbiamo dimostrato per la vicenda di Zaki. Ci sono tanti ritorni ma anche tanti ingressi. Molti ci guardano con attenzione”