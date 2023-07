Sorpreso a truffare in casa una signora 80enne di Potenza. Un arresto

Nella mattinata dello scorso mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Brindisi Montagna hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un 45enne proveniente dalla Campania, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una 80enne.

L’anziana sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente addetto ad una società operante nel settore dell’energia elettrica che le ha prospettato il distacco della fornitura qualora non avesse pagato la somma di 5mila euro, aggiungendo anche che sarebbe arrivato un responsabile del servizio per la riscossione del denaro.

Immediate sono state anche le telefonate al comando dei Carabinieri, che segnalavano l’aggirarsi nel piccolo centro abitato di un soggetto sospetto, i militari in pochi minuti hanno attuato un servizio di ricerca per risalire all’uomo. Infatti dopo pochi minuti i militari hanno notato un uomo con aria sospetta, da loro non conosciuto e probabilmente non del luogo, uscire dall’abitazione dell’anziana signora, cosi hanno deciso di fermarlo per procedere con degli accertamenti per identificarlo e capire quali fossero i motivi della sua presenza in paese.

Ed è così che i Carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di 1.000 euro, oltre a diversi monili in oro che poco prima si era fatto consegnare, con l’inganno, dalla vittima, la quale aveva consegnato quanto nella sua disponibilità perché intimorita dal possibile distacco della corrente elettrica.

Così il 45enne è stato arrestato, in ragione dei gravi elementi indiziari acquisiti, sebbene sia opportuno ricordare la sussistenza in suo favore del principio della presunzione di innocenza. La rapidissima operazione di servizio messa a segno dai Carabinieri della Stazione di Brindisi Montagna rappresenta la risposta immediata e concreta che l’Arma dei Carabinieri, attraverso le Stazioni Carabinieri, garantisce alle comunità, i cui cittadini, come in questo caso, hanno dimostrato una meritoria reattività nell’allertare il personale dell’Arma, così da consentire la predisposizione di una rapida ed efficace risposta.

Conseguenza, questa, dovuta ad una massiccia campagna di informazione sul fenomeno delle truffe in danno degli anziani e fasce deboli oramai da tempo disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ed attuata dai reparti dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione che, evidentemente, ha sortito gli esiti sperati, poiché, attraverso appositi incontri, nei luoghi di aggregazione più diversi, sono stati proposti una serie di utili consigli su come poter reagire di fronte a propositi di reato, quali quello narrato, così subdoli e pervasivi.