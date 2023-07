Montesano ricorda Daniele Perrupato: intitolata in sua memoria la sala radio della Protezione Civile

A quasi due anni dalla prematura scomparsa di Daniele Perrupato, l’amministrazione comunale e la protezione civile di Montesano sulla Marcellana hanno deciso di intitolare al giovane, già volontario, nella sede operativa della Protezione Civile, la Sala radio in emergenza. Domenica 23 luglio, infatti, i familiari e gli amici di Daniele, le istituzioni rappresentate dal brigadiere Orfanò, il parroco Don Nicola Coiro e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale e della Protezione Civile si sono ritrovati davanti alla sede della stessa per la cerimonia di intitolazione e benedizione.

Un momento toccante per ricordare il giovanissimo Daniele che aveva svolto l’attività di volontariato con la Protezione Civile, deceduto il 10 settembre 2021 in un tragico incidente stradale mentre si stava recando a lavoro. A prendere parola è stato il primo cittadino di Montesano, Giuseppe Rinaldi, che ha ringraziato la famiglia di Daniele “per aver accettato questa proposta, che nasce insieme alla Protezione civile e alla comunità, perché tutti sentivano di fare questa cosa”, ha poi sottolineato “stare vicino quel giorno della tragedia e il giorno immediatamente dopo è naturale, poi passa il tempo, il dolore della famiglia resta, il perché senza domande se non quelle della fede restano, la profondità di un abisso così vasto resta, ma una comunità è anche questo, non deve dimenticare ciò che è accaduto, soprattutto non deve dimenticare ciò che hanno fatto in vita questi giovani, il tempo che Daniele ha speso per la Protezione Civile, per la comunità, per l’amicizia, per Montesano. La targa che inaugureremo non solo è un ringraziamento a Daniele, non solo è una memoria per la sua giovane vita, ma un esempio per i tanti giovani, affinché possano trovare il giusto tempo, la giusta passione, dare una mano alla comunità. Daniele sarebbe stato profondamente orgoglioso di dare l’esempio ai giovani, contribuire volontariamente a rendere il proprio paese una comunità solidale”. Il Sindaco ha ricordato poi il nonno di Daniele, Ernesto Pascale, morto pochi mesi dopo il nipote in un altro tragico incidente stradale, che prima di morire ha più volte ribadito “ricordate Daniele” e ha concluso affermando che “non sarà una targa a colmare il vuoto, ma sarà sicuramente un contributo alla famiglia e alla sua memoria, affinché non sia mai dimenticato”. Un ragazzo buono, umile, volenteroso e propositivo, queste le parole del capo della Protezione Civile di Montesano (gruppo lucano) Pasquale De luca che ha ricordato i momenti in cui Daniele ha prestato soccorso ai più fragili in situazioni di calamità, augurandosi che tutti i giovani perseguano l’esempio di Daniele, “dedicando un po’ di tempo libero agli altri, dando importanza a ciò che rappresenta il volontariato, un atto altruistico per le persone bisognose”. In seguito è stata benedetta dal parroco Don Nicola Coiro la targa che recita delle “umili frasi” che faranno da monito ai giovani che parteciperanno alla vita di questa associazione: “Nessuna opera di bene cade nel vuoto, nessun tempo donato agli altri è sprecato, nessun gesto di amore viene dimenticato, in memoria di Daniele Perrupato, 23 luglio 2023”.

Carmen De Fina