Massimiliano Fazzini, climatologo responsabile del team sul rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale, è intervenuto in merito alle eccessive temperature di questa stagione.

In questi giorni le colonnine di mercurio fanno registrare temperature roventi che, secondo la Società Italiana di Geologia Ambientale infatti, hanno dato il via alla prima vera ondata di calore scientificamente comprovata dell’estate 2023.

“Sembrerebbe poi oltretutto “curioso” caratterizzare come eccezionale o estrema questa ondata di calore” ha affermato Fazzini.

“Si potrebbe continuare per tante righe – ha continuato Fazzini – ma ancor più importante è evidenziare che, dobbiamo immediatamente adattarci all’estremizzazione climatica in corso: non possiamo spegnere il sole o bloccare artificialmente la fusione degli apparati glaciali. Una educazione ambientale è assolutamente necessaria per permettere in primis al cittadino di non porsi in situazioni di rischio specifico per sé e per gli altri in occasione di eventi atmosferici ed idrogeologici di una magnitudo significativa, in attesa di applicare le azioni fondamentali contenute nel Piano Nazionale di Adattamento al climate change oramai prossimo a debuttare”.

Paola Romano