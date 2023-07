Auto del comandante dei carabinieri di Brienza in fiamme: il primo cittadino condanna il grave atto

“Sono profondamente addolorato e sconvolto per l’incendio dell’auto del comandante della nostra locale stazione dei Carabinieri avvenuto venerdì notte , a Marsico Nuovo. Questo gesto vile e vigliacco racchiude tutta la rabbia e la tristezza che proviamo quando si attaccano persone e istituzioni”. Sono queste le prime parole che Antonio Giancristiano, sindaco di Brienza, ha personalmente rilasciato sulla sua pagina facebook.

Le dichiarazioni fanno riferimento alla vicenda accaduta nella notte tra venerdì e sabato a Marsico Nuovo. L’auto del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Brienza, Vincenzo Recano, una Fiat Grande Punto era posteggiata in un parcheggio della cittadina quando, intorno alle 2 di notte, è stata avvolta dalle fiamme, andando completamente distrutta. Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri per fare chiarezza, ma in merito si è espresso il sindaco di Brienza esprimendo solidarietà al Luogotenente Recano per lo spiacevole accaduto ed esortando le autorità competenti a condurre indagini approfondite per far luce sull’episodio ed individuare i responsabili.

“Chiedo alle autorità competenti di condurre indagini approfondite e senza compromessi per far luce su questo episodio e individuare i responsabili. Solo attraverso una ferma e risoluta azione investigativa possiamo garantire che giustizia sia fatta e che tali atti vengano fermamente condannati dalla nostra società. In momenti come questo, è importante non lasciare spazio all’odio e alla violenza, ma promuovere il rispetto, la comprensione reciproca e la tolleranza”.

“Come Sindaco – aggiunge Giancristiano – sarò il portavoce di una campagna di legalità, affinché tale valore possa essere trasmesso ai nostri figli come un pilastro fondamentale della nostra società. Condanno fermamente questo gesto, sia come uomo che come istituzione, per la gravità dell’evento”

Paola Romano