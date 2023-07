Formula Uno, analisi del dominio Red Bull

Affermare la presenza di un dominio Red Bull nel panorama della Formula 1 non è in alcun modo un’esagerazione ed i dati sono incontrovertibili. Calendario alla mano, infatti, l’ultima data in cui non si vista una Red Bull sul podio risale a domenica 10 luglio 2022, con il GP d’Austria vinto, a sorpresa, da Charles Leclerc. Un anno dopo ormai, i pronostici sulla Formula Uno di oggi e delle scorse settimane ritengono il successo finale di Verstappen e della scuderia austriaca quasi scontato. Il predominio della loro monoposto rispetto alla confusione che vige in casa Ferrari e al cambio di filosofia in sede Mercedes è evidente, reso ancor più noto se paragonato con l’Aston Martin. Quest’ultima, dopo un grande inizio stagionale, ha mostrato tutte le lacune che la tengono ben lontana da scuderie in pole come la Red Bull. Volendo fare un paragone tra vetture, la monoposto oggi progettata da Adrian Newey potrebbe essere assimilabile alla McLaren Mp4/4, dominatrice assoluta durante il 1988. L’analisi dei numeri può continuare ma non cambia il risultato: Max Verstappen e Sergio Perez, suo compagno di squadra, sono in testa alla classifica piloti ma quel che emerge ancora più nettamente è il vantaggio conquistato nella classifica costruttori. Il punteggio ad oggi ottenuto rappresenta la somma di Mercedes e Aston Martin, due big che sulla carta avrebbero dovuto dare del filo da torcere a Red Bull e piloti.

Secondo gli addetti ai lavori, la vettura di Verstappen può essere considerata fuori categoria per la sua velocità e il vantaggio fin qui consolidato ha messo le basi per un dominio Red Bull di tutta l’annata. La Formula1 si conferma così disciplina sportiva leader nella creazione di veri e propri monopoli: il vantaggio messo in bagaglio nel 2023 permette di pensare agevolmente già alla prossima stagione, con minor affanni rivolti all’anno in corso. Del resto, le parole pronunciate da Newey certificano in qualche modo questa superiorità: “Dal Bahrein abbiamo solo fatto sviluppi molto sottili alla nostra vettura mentre alti hanno portato grandi aggiornamenti. Tuttavia, il divario è rimasto su per giù lo stesso. Questo è molto incoraggiante.” Se ciò è indubbiamente a favore per la Red Bull, è una pietra tombale o quasi sulle speranze delle inseguitrici di riaprire il campionato in corsa.

La Ferrari, d’altronde, è un cantiere aperto e viene dimostrato sempre più spesso nelle giornate di qualifiche e di gara, ma soprattutto dalle dichiarazioni di Leclerc e degli addetti ai lavori della scuderia. L’Aston Martin si sta confermando secondo le attese: una grande sorpresa iniziale ma alla lunga competere con scuderie molto più avanti, tanto economicamente quanto tecnologicamente parlando, non è di certo una passeggiata.

È possibile attendersi un reale cambiamento a partire dal 2026, anno in cui il sodalizio con la Honda (fornitrice dei propulsori per la Red Bull) si interrompe e la costruzione avverrà direttamente nella casa madre: è probabilmente l’incognita più grande che riguarda nel breve termine questa scuderia, un elemento che potrebbe cambiare l’assetto della monoposto in negativo e permettere una risalita avversaria, a patto che trovino la continuità mancata fino ad ora, Ferrari in testa.