Nuovo stadio Arechi all’orizzonte. Progetto da 95 milioni, ma si profila una decisione cruciale

Salerno è sull’orlo di una nuova era calcistica, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha presentato entusiasticamente il progetto per un nuovo stadio Arechi. L’ambizioso progetto promette di trasformare l’impianto in uno dei più moderni d’Italia, ma una decisione cruciale dovrà essere presa per portare a termine il sogno. La possibilità di giocare altrove per un campionato intero o l’opzione di ristrutturare il caro vecchio Vestuti sono entrambe sul tavolo, e il tempo stringe.

Il nuovo stadio Arechi è il cuore pulsante del progetto, un investimento che promette di ridefinire il volto della Salernitana. Con una copertura completa, l’impianto sarà in grado di accogliere i tifosi in qualsiasi condizione atmosferica, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. I progettisti sono stati chiari: un’unica gradinata, senza anelli superiori o inferiori, e spazi completamente chiusi per massimizzare l’esperienza dello stadio.

L’entusiasmo di De Luca è contagioso, poiché ha sottolineato l’importanza dell’unità tra la società, i tifosi e gli ultras per portare avanti il progetto con successo. La recente salvezza della Salernitana in Serie A è stata definita un “miracolo sportivo”, e ora il momento è propizio per intraprendere questa audace impresa.

Tuttavia, sul tavolo ci sono due opzioni, entrambe con prospettive intriganti ma anche con le loro sfide. La prima proposta prevede che la Salernitana giochi altrove per almeno un campionato intero, consentendo la realizzazione rapida e senza interruzioni dello stadio Arechi. Il presidente del Benevento, Vigorito, e De Laurentiis per la sede di Bari si sono già offerti di ospitare temporaneamente la squadra durante questo periodo.

Ma c’è un’altra via possibile: quella di investire ulteriori 15 milioni di euro per ristrutturare il Vestuti, con l’obiettivo di garantire una capienza minima di 15mila spettatori. Questo preserverebbe la tradizione e la storia legate a questo stadio, ma comporterebbe una sfida maggiore dal punto di vista logistico e dei tempi di realizzazione.

De Luca ha sottolineato l’importanza di coinvolgere la società, gli ultras e la tifoseria organizzata nella scelta finale. Un’opera di tale portata deve essere sostenuta e condivisa da tutti gli attori coinvolti nella vita calcistica della città. L’obiettivo è avere un progetto definitivo entro giugno del 2024 per mettere mano sia all’Arechi che al Vestuti.

La sfida è aperta, e le voci discordanti sul coinvolgimento del Comune di Salerno sono emerse. Tuttavia, De Luca sembra fiducioso e pronto a sfruttare questa occasione per dare una svolta alla vita sportiva della città. Con un investimento complessivo stimato intorno ai 110 milioni di euro, 95 per l’Arechi e 15 per il restyling del Vestuti, si prospetta un futuro radioso per la Salernitana, ma la scelta definitiva dovrà essere ponderata e strategica.

Il nuovo stadio sarà certamente uno spazio polifunzionale, oltre che per il calcio, con l’immaginazione rivolta anche ad attività commerciali, convegni e sale congressi durante il periodo di non gioco. Questo conferma l’impegno a rendere l’impianto un punto di riferimento per tutta la comunità e un motore per la crescita economica della zona.

Il tempo sta per scadere, e il destino della Salernitana è sospeso tra la modernità dell’Arechi e la tradizione del Vestuti. La decisione sarà cruciale per il futuro del club e per l’intera città. Gli appassionati di calcio aspettano fiduciosi, sperando che questa nuova era sia all’altezza delle loro ambizioni e dei loro sogni.

Giuseppe Giardullo