Controlli serrati di Carabinieri e Polizia nei luoghi di divertimento: troppi alla guida ubriachi

Per prevenire gli incidenti stradali, purtroppo sempre più frequenti, il territorio della provincia di Salerno, alcuni con ripercussioni drammatiche le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo le strade che portano ai luoghi di intrattenimento e delle località turistiche. Nel fine settimana appena trascorso, nel Vallo di Diano, un importante dispiegamento di forze dell’ordine, tra Carabinieri e Polizia di Stato e Finanza, ha presidiato il territorio ciascuno per le proprie competenze visti i tanti eventi che hanno portato nel Vallo di Diano migliaia i persone i più punti del comprensorio. Nel dettaglio, la Polizia di Stato, in particolare, cinque equipaggi della Polizia Stradale di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania, unitamente a personale medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, nella notte di sabato 29 luglio, hanno effettuato uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di circolazione stradale, nella zona sud orientale di questo capoluogo e nel comune di Battipaglia. Non sono mancate le persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza. Sono 12 le infrazioni elevate ai sensi del codice della strada, 4 le patenti di guida ritirate e 55 i punti decurtati. Spostandoci nel Cilento, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno svolto, nei comuni costieri dove si concentra maggiormente l’afflusso dei turisti, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità e alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. In esecuzione delle direttive impartite per un’“estate sicura” dal Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura. Il dispositivo straordinario si è articolato in numerosi posti di controllo svolti in diverse fasce orarie, nei comuni di Agropoli, Capaccio Paestum e Santa Maria di Castellabate, e ha coinvolto 140 pattuglie e 280 Carabinieri delle Stazioni con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 296 veicoli, identificate 425 persone, comminate 50 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre una persona è stata denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool.