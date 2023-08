Scontro tra auto e guardrail sulla Sicignano-Potenza: tra i feriti, due bambini

Violento scontro di un’automobile contro un guardrail sul raccordo autostradale Sicignano Potenza al Km 25+500 nel comune di Vietri di Potenza. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno trovato un’autovettura , una Peugeot 3008, che per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guardrail. All’interno del veicolo c’erano cinque persone, tra cui tre donne e due bambini. Una donna e due bambini, all’arrivo dei Vigili del Fuoco, erano già fuori dal veicolo, mentre per le altre due donne è stato necessario l’intervento congiunto tra Vigili del Fuoco e personale sanitario per estrarle dal veicolo. Entrambe sono state trasportate in ospedale in elisoccorso. Sin da subito, si è provveduto anche a mettere in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

Una delle donne ha riportato ferite più gravi, politraumatizzata. Ferita in modo lieve l’altra donna, mentre sono rimasti feriti anche due bambini, di circa dieci anni, seppur in modo più lieve. Code per diversi chilometri con disagi alla circolazione stradale il cui traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.