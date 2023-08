Si accendono i motori per il “I° Cammino Caggiano-Viggiano in Vespa”

Tutto pronto per il primo “Cammino Caggiano-Viggiano in Vespa” in programma per il 6 agosto. L’evento, organizzato dal Vespa club Caggiano in collaborazione col Comune di Viggiano e Viggiano Spirito Lucano, si propone come un giro turistico alla scoperta del territorio e delle sue bellezze paesaggistiche. Sarà possibile iscriversi fino al 4 agosto versando una quota di partecipazione di 20 euro.

Il Vespa Club Caggiano è un club dedicato agli appassionati delle Vespe d’epoca, che ha come obiettivo quello di unire le persone che condividono la passione per questo mezzo di trasporto e organizzare eventi, incontri, raduni e gite che coinvolgano la comunità dei motociclisti e il pubblico in generale. Si occupa, inoltre, di svolgere attività di promozione del territorio e attività di solidarietà, beneficenza e contribuisce a iniziative locali o sociali.

Danila Pia Casella