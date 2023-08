A Sacco la minoranza è sul piede di guerra e scrive una lettera al Prefetto, Francesco Russo

Giuseppe Di Candia, Tiziana Di Sevo e Giuseppe Rizzo consiglieri del gruppo di minoranza di Sacco hanno scritto una lettera aperta ai loro concittadini interessando, sull’argomento esposto, anche il Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Si tratta di una vera e propria denuncia contro la maggioranza guidata dal sindaco, Franco Latempa: “intendiamo mettere a conoscenza l’intera popolazione, e nei modi previsti dalla legge Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, del comportamento di questa maggioranza che mal sopporta le voci fuori dal coro e impedisce di fatto l’intervento dei consiglieri di minoranza su questioni e argomenti costituenti ordine del giorno dei Consigli comunali. Difatti – scrive la minoranza – è divenuta prassi consolidata di questa maggioranza violare i diritti dei consiglieri comunali di minoranza.

Nel caso di specie, la violazione di tali diritti è ancora più grave in quanto le questioni poste all’ordine del giorno del consiglio comunale del 21 luglio 2023, ore 14, riguardavano, tra gli altri, la modifica dello Statuto del Comune di Sacco e l’approvazione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Tali atti rappresentano le fondamenta per l’organizzazione dell’Ente, ma anche forme di garanzia, per cui per la loro approvazione occorre quantomeno la partecipazione delle minoranze.

I sottoscritti Consiglieri di minoranza hanno ricevuto la convocazione per la seduta consiliare del 21 luglio 2023 ore 14, in data 17 luglio alle ore 13,58.

Con pec del 18 luglio 2023, il gruppo di minoranza ha chiesto tutta la documentazione afferente alla seduta consiliare, necessaria per espletare il mandato correttamente e nell’interesse della comunità sacchese.

Alla predetta richiesta – continuano – è stata data risposta con la trasmissione parziale della documentazione – difatti manca la bozza del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale – solamente in data 20 luglio 2023 alle ore 21,52.

È evidente che l’intenzione di chi ha inviato la pec – si presume non dipendenti comunali considerato l’orario – era quello di impedire che il gruppo di minoranza venisse a conoscenza in tempo utile degli atti in questione, tanto è vero che della pec ne abbiamo avuto notizia e preso visione solo nella mattinata del 21 Luglio (giorno stesso del consiglio) con grave ritardo che impedisce di diritto e di fatto l’espletamento del mandato.

Prima di tutto, si rileva, come già detto in precedenza, la mancata trasmissione della bozza del regolamento ed in secondo luogo, si pone l’accento sul fatto che su argomenti così delicati e importanti per il funzionamento dell’Ente sia necessario avere a disposizione il tempo per documentarsi e proporre eventuali modifiche.

Questo Gruppo di minoranza ritiene che per l’ennesima volta sia stato violato il diritto di informazione dei singoli consiglieri comunali su questioni che interessano tutta la comunità sacchese, non solo chi ha votato l’attuale maggioranza.

Si rammenta al Sindaco – prosegue la lettera – che al diritto dei consiglieri corrisponde un preciso obbligo di mettere a disposizione in tempo utile -come previsto dalla normativa vigente- tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle proposte di deliberazione poste all’ordine del giorno.

La mancanza di rispetto e di educazione, così palesemente mostrata dal comportamento del Sindaco in ogni suo operato, dimostra quello che è. Si crede furbo e crede non intellegibile quello che fa e che pensa di fare.

Considerata la mancanza di rispetto – conclude la minoranza – e il venir meno definitivamente della pur minima speranza che possa cambiare, i sottoscritti consiglieri sottoporranno come detto la questione al Prefetto, sottolineando il mancato rispetto della normativa vigente e le “trovate” del Sindaco per impedire l’attiva partecipazione all’organo consiliare della minoranza”.