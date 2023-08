Elea la rinascita: presentata la mostra al Parco Archeologico di Velia alla presenza del Ministro Sangiuliano

Si è aperta ieri la mostra “Elea- la Rinascita”, presso il Parco archeologico di Velia. La mostra si tiene negli spazi della Cappella Palatina e della Chiesa di Santa Maria in Portosalvo e resterà aperta fino al 30 aprile 2024. Ciò consentirà di ascoltare i racconti sui filosofi focesi, come Parmenide e Zenone, vedere ciò che si è trovato, grazie agli scavi iniziati negli ultimi anni e di osservare come si viveva in una casa arcaica, avvolti da una video-proiezione immersiva. Presenti alla manifestazione la direttrice del Parco archeologico, Patrizia D’Angelo e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha accennato ad un prossimo finanziamento per un nuovo museo a Velia. In seguito l’intervento del Sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, che ha messo in luce il grande contributo dei filosofi focesi per la cultura occidentale. Ciò giustifica l’impegno assunto dall’Associazione nel portare avanti il progetto di riconoscere il viaggio dei Focesi nel Mediterraneo come “Itinerario Culturale Europeo”. Infatti, ha poi dichiarato la sottoscrizione del Gemellaggio con Focea (Turchia) e la raccolta di adesioni degli altri Comuni europei, dove i Focesi hanno lasciato traccia, e la raccolta firme dei Colleghi Amministratori del Cilento per ottenere un finanziamento regionale. Il vicesindaco di Ascea, Stefano Sansone, ha poi rimarcato l’importanza di “sostenere il processo di consolidamento della Rete dei Direttori dei Musei e delle aree archeologiche delle diverse realtà europee coinvolte”. Il professore Renato Di Gregorio, responsabile della Segreteria di AS.CO.CI., che sta curando il progetto ha inoltre dichiarato che “si va costituendo come una “Comunità di pratica” e ha aggiunto “nell’incontro tenuto il 26 giugno presso la Fondazione Alario, con tutti i rappresentanti dei Paesi europei coinvolti, si è infatti convenuto di costituire diverse Comunità di pratica, tra: le Università, le Scuole, i Centri di Ricerca, le Associazioni culturali, aiutandole a interagire tra loro”. Infine, sono intervenuti Il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e diversi altri Amministratori cilentani convinti che l’archeologia, di cui è ricco il territorio, può costituire un attrattore turistico interessante, anche per le aree interne. L’opera del professore Nicola Femminella al riguardo si salda così egregiamente con quello portato avanti da AS.CO.CI. e assieme costituiscono un’opportunità di sviluppo interessante per il Cilento e un esempio importante per altre aree archeologiche, in Italia e in Europa.

Carmen De Fina