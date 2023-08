Dubbi sull’impianto Biometano ad Auletta: la comunità si riunisce per discuterne

Ieri sera alle ore 19:00 la comunità aulettese si è riunita in Piazza Falcone e Borsellino per discutere sulla costruzione dell’impianto biometano previsto in località Cerreta.

All’incontro, moderato dalla giornalista Sara Manisera, erano presenti l’ingegnere Giancarlo Cattaneo,il presidente del comitato No Biometano di Sant’Arsenio Anna Maria Rizzo, il consigliere di minoranza Antonio Caggiano e diversi amministratori del comune di Buccino.

Tanti i dubbi dei cittadini e tante le domande su un impianto, considerato stesso da Cattaneo, troppo grande per il territorio aulettese.

Difatti, dal progetto presentato, si evince che l’impianto avrà bisogno di circa 300 tonnellate di scarti al giorno per 365 e risultano essere una quantità di rifiuti molto elevata per cui tali scarti verranno trasportati dai camion sino ad Auletta e molte delle biomasse saranno provenienti da altre regioni e province: Lazio, Perugia, Caserta e Merano.

L’ingegnere Cattaneo chiarisce che “l’utilizzo delle biomasse servono per produrre energia rinnovabili ma è necessario che l’impianto sia adeguato al territorio che lo ospita sicchè non occorre trasportare biomasse da altri paesi ma riottenerle dal territorio stesso perché i passaggi incessanti dei camion minerebbero la salute del territorio e della stessa comunità”

Un altro dubbio posto dalla comunità e stesso da Sara Manisera è quello di comprendere, effettivamente, la gestione del digestato e quindi dove e come andrebbero smaltiti le tonnellate che si andrebbero ad accumulare dall’impianto, l’ingegnere Cattaneo spiega che “per smaltire l’azoto prodotto dall’impianto servirebbero 700 ettari di terreno ma purtroppo ad Auletta non ci sono.”

Tanti i dubbi e tante le perplessità sollevate che il consigliere comunale di maggioranza di Auletta, presente all’incontro, Onofrio Cocozza ha cercato di rispondere.

Il consigliere spiega che “ Il progetto presentato è ancora in fase iniziale e non è stato approvato, in quanto altri enti dovranno dare un riscontro positivo, inoltre il digestato prodotto serve per l’agricoltura del paese. Tale impianto non inquina ma qualora non fosse vantaggioso per la comunità l’amministrazione è pronta a ritirare la delibera”

Significativa la testimonianza di Annamaria Rizzo che ha chiarito alcuni punti anche sulla vicenda avvenuta nel 2016 a Sant’Arsenio in quanto l’amministrazione comunale di Sant’Arsenio aveva ceduto dei lotti di terreno per la costruzione di un impianto simile, ma di dimensioni molto più piccole.

La presidente del comitato no Biometano dichiara che “confrontandomi con degli esperti ho compreso quanto questi impianti erano oggetto di diverse criticità e con una raccolta firme da parte dei cittadini siamo riusciti a diventare un’identità giuridica e pertanto abbiamo seguito tutte le fasi del progetto, poiché all’epoca l’amministrazione non aveva tenuto conto dell’opinione pubblica per questo come entità giuridica ci siamo battuti per evitare la realizzazione dell’impianto.”

Mariela D’Elia