Vende farmaci dopanti senza ricetta: indagato un 44enne di Pagani

A Pagani un uomo di 44 anni è indagato per aver commercializzato farmaci dopanti, acquistati all’estero e senza le dovute prescrizioni mediche, oltre che per ricettazione. Come riportato sul Mattino, in casa dell’uomo sono state ritrovate circa 60 scatole di farmaci dopanti che, secondo l’accusa, sarebbero state vendute dall’uomo a chi intendeva alterare le proprie prestazioni agonistiche. Durante la perquisizione effettuata dai carabinieri del comando per la Tutela della Salute (Nas) sono stati sequestrati anche un telefono cellulare, ricettari, piani dietetici, una Poste pay e ulteriore documentazione. Tutto il materiale sequestrato è ora al vaglio della procura per fornire un riscontro all’ipotesi probatoria. Le indagini sono avvenute in seguito al volere della Procura di Perugia che ha riscontrato un collegamento tra il paganese e un uomo, residente in provincia di Perugia, che è stato coinvolto nella fornitura di sostanze anabolizzanti provenienti dall’estero.

Le indagini sul traffico di sostanze dopanti nell’Agro nocerino non sono recenti. Già in passato, infatti, le forze dell’ordine avevano intercettato grossi carichi di sostanze vendute attraverso un mercato nero tra palestre, centri e altro e altrettante persone, per la maggior parte atleti, che ne facevano richiesta. Tutte le attività di indagine mirano a ricostruire eventuali filiere di vendita di questa merce che oltre a rappresentare un pericolo per la salute frutta diverse migliaia di euro.

Danila Pia Casella