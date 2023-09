In arrivo il nuovo singolo de “I Settembre”. Il 15 settembre esce “Mareamaro”

“I Settembre”, duo musicale originario di Teggiano, proseguono il loro percorso di fusione tra canzone italiana, bossa nova e musica elettronica con “Mareamaro”, il nuovo singolo in uscita il 15 settembre su tutte le piattaforme digitali. Quest’ultimo singolo racchiude un racconto di fine estate; parla della sensazione di eccitazione per aver vissuto momenti indimenticabili mescolata alla malinconia di momenti che ormai sono passati. La band riesce così a miscelare emozioni profonde e mature. Coppia nella musica e nella vita, Angela Cicchetti e Ivan Imperiali provengono dalla stessa regione, la Campania, tegganese lei, napoletano, lui ma si sono conosciuti a Roma, nel quartiere bohèmien del Pigneto. Diventano una band a Londra, dove fanno la gavetta suonando nei locali canzoni della tradizione cantautoriale italiana riarrangiati per chitarra classica e voce. Angela Cicchetti, la voce del duo, così commenta il nuovo singolo. “Dentro di noi c’e’ sempre il desiderio di raccontare una storia, non solo di giocare con le parole ma di fotografare un momento, in maniera poetica. In questo gioca un grosso ruolo l’amore che abbiamo sempre avuto per il cantautorato italiano e la sua poesia, quella di gente come Lucio Dalla e di parolieri che adoriamo come Panella, che scriveva per Battisti, e per un grande meno conosciuto come Enzo Carella”. “Mareamaro – ha aggiunto Ivan – dura quasi sei minuti, si sviluppa come una canzone normale ma alla fine diventa un pezzo strumentale che pompa di brutto, lo abbiamo scritto perché ci piace immaginare di ritrovarci in qualche festival a ballarlo, magari su una spiaggia all’alba”.

Nel 2019, dopo i loro primi tre singoli, vincono il Music Indie Contest e nel settembre 2020 esce il loro disco di esordio “Grattacieli di Basilico”.

Elena Chirichella