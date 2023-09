Da Biochimica a Padula, Atena e Battipaglia un check-up per “stare bene” a scuola

L’inizio della scuola è già realtà e dopo tanto sole e divertimento dell’estate, il bambino è carico per iniziare un nuovo anno scolastico. Un buono stato di salute è fondamentale in questo momento per iniziare al meglio e apprendere con attenzione tante cose nuove.

E’ il momento ideale per sottoporre il tuo bambino al monitoraggio dello stato di salute valutando i principali parametri delle funzioni metaboliche dell’organismo.

A tale scopo il Centro Analisi Biochimica ha studiato un check up specifico che permetterà di evidenziare anche eventuali fattori di rischio.

La prevenzione inizia sin dalla tenera età ed è fondamentale in ogni tappa della crescita del bambino.

Tra gli esami del sangue previsti ritroviamo: Emocromo, per valutare la conta dei globuli bianchi e rossi, dell’emoglobina e delle piastrine; glicemia, per valutare il metabolismo degli zuccheri; Creatinina e azoto, per valutare la funzione renale; Transaminasi e bilirubina, per valutare lo stato del fegato; Proteina C reattiva per individuare infezioni o infiammazioni; Colesterolo totale, HDL ed LDL uniti ai trigliceridi, per monitorare il metabolismo lipidico e prevenire problemi cardiovascolari; Sideremia e ferritina, per valutare carenze di ferro; Elettroliti, sodio potassio e calcio, in caso di possibile disidratazione; Vitamina D importante per il metabolismo osseo. Le immunoglobuline per valutare le difese immunitarie ed affrontare cosi più forti le stagioni più fredde. Lo zinco, necessario per il funzionamento di diversi ormoni tra i quali quelli della crescita.

Il prelievo di sangue è sicuramente un momento temuto dai bambini, ma grazie alla professionalità del nostro personale infermieristico e alla presenza rassicurante dei genitori, i bambini riusciranno a superare l’apprensione iniziale. Infine, dopo il prelievo, ai bambini verrà rilasciato con affetto un piccolo regalo per il loro grande coraggio.

È possibile effettuare il prelievo tutte le mattine dalle ore 7:00 alle 12:00. Senza prenotazione. Dal lunedì al sabato nelle sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia.