La Dia lancia l’allarme. Criminalità mafiosa anche nel Vallo di Diano

È stata resa pubblica la relazione della Direzione Investigativa Antimafia nel secondo semestre del 2022 in Italia, con particolare attenzione alla situazione nella provincia di Salerno e in altre zone della Campania e della Basilicata. Il documento fornisce una panoramica dettagliata della presenza e delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nel salernitano.

Il documento, a seguito di indagini investigative da parte della Dia e delle Forze di Polizia, afferma che la provincia di Salerno è caratterizzata da una varietà di organizzazioni mafiose, ognuna con una propria area di influenza e un alto grado di autonomia.

La provincia di Salerno è suddivisa in quattro macro-aree: Salerno, l’Agro Nocerino-Sarnese, la Piana del Sele e il Cilento. Ognuna di queste aree è stata confermata dal Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Iside Russo, dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario richiamando le pregresse valutazioni del Procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, dicendo che quell’autonomia acquisita dalla criminalità organizzata operante nel capoluogo, unitamente alle particolari modalità di intervento sul tessuto socio-economico-politico, supera la tradizionale individuazione di soli tre contesti territoriali”.

Le organizzazioni criminali storiche hanno sviluppato una maggiore capacità di penetrazione nel tessuto socio-economico, politico e imprenditoriale locale, influenzando la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di forniture e servizi pubblici.

La vicinanza geografica con le province di Napoli, Caserta e la Calabria favorisce l’influenza delle organizzazioni mafiose campane e calabresi nell’area salernitana.

Ci sono riferimenti anche a nuovi gruppi emergenti, con un focus su attività come lo spaccio di droga e reati tradizionali come estorsioni e reati predatori.

Il Vallo di Diano sembra essere di particolare interesse per le consorterie mafiose provenienti dalle province settentrionali della Campania, dalla Basilicata e dalla Calabria, principalmente per il contrabbando di carburanti.

L’indagine “Oro nero” condotta dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Potenza e Lecce e le azioni delle Forze dell’Ordine, come i Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno evidenziato i legami tra gli esponenti della malavita locale e il clan casertano dei Casalesi nella gestione del contrabbando di carburanti. Questi legami possono essere un indicatore dell’ingerenza delle organizzazioni criminali nel territorio.

Nell’area cilentana, sembra che non emergano organizzazioni camorristiche strutturate locali, ma la sua posizione geografica e le opportunità economiche disponibili possono attrarre compagini mafiose provenienti dall’hinterland partenopeo, dalla provincia di Caserta o dalle regioni confinanti come la Calabria e la Basilicata. Questi gruppi potrebbero cercare di reinvestire capitali illeciti nella zona, sfruttando la sua vocazione turistica per attività come lo spaccio di stupefacenti.

L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza ad Agropoli nel 2020, che ha rivelato la presenza di esponenti del clan Fabbrocino, evidenzia come alcune organizzazioni camorristiche provenienti dalla provincia orientale di Napoli possono estendere la loro influenza nel territorio salernitano, anche attraverso investimenti economici illeciti.

In generale, le autorità competenti dovrebbero continuare a monitorare attentamente l’area e ad adottare misure per contrastare l’ingerenza delle organizzazioni criminali e preservare la sicurezza e l’integrità del territorio.

A Capaccio Paestum sono emersi individui riconducibili clan Marandino e il suo legame storico con la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Il boss del clan Marandino è recentemente deceduto, ma sembra che il suo influsso abbia avuto un impatto significativo sul territorio.

Le autorità giudiziarie sembrano aver adottato provvedimenti per contrastare le attività illegali del clan, che includono usura ed estorsione. Inoltre, sembra che il clan abbia tentato di acquisire il controllo di diverse attività economiche, tra cui lidi balneari, servizi medici di emergenza (Servizio 118 in convenzione con l’ASL di Salerno) e persino servizi funebri, con l’obiettivo di ottenere un monopolio in queste aree.

Il documento menziona anche due atti intimidatori registrati nel territorio di Capaccio Paestum, che sembrano essere collegati alle attività estorsive del clan. Queste attività criminali sono gravi e richiedono l’intervento delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie per proteggere la comunità locale e combattere la criminalità organizzata.

Il personale della Dia e dell’Arma dei Carabinieri, nella conclusione dell’inchiesta ha evidenziato che nel Cilento nel novembre del 2022 hanno arrestato 25 persone legate al clan Sangermano, accusati di vari reati, tra cui associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza, usura, autoriciclaggio e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Questi reati sono stati aggravati dalla loro connessione con attività mafiose. Beni immobili e rapporti finanziari per oltre 30 milioni di euro sono stati sequestrati in via preventiva, incluso un palazzo gentilizio chiamato “Pentagna” a Scario.

A Salerno, il clan D’Agostino sembra mantenere un ruolo egemonico nonostante i tentativi di gruppi emergenti di occupare spazi vuoti a seguito di arresti e restrizioni nei confronti dei membri del clan. Un’operazione ha portato all’arresto di 38 persone legate al clan Stellato, accusate di vari reati tra cui associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ricettazione, riciclaggio, tutti aggravati dalla connessione con attività mafiose. Il clan Stellato sembra aver cercato di assumere il controllo dello spaccio di droga nella parte orientale della città.

Nel contesto dei reati tributari, la Guardia di Finanza di Salerno ha condotto un’operazione di sequestro preventivo di quote societarie e rapporti finanziari per oltre 3,5 milioni di euro. Questo ha coinvolto i titolari e i consulenti legali di alcune società nei settori edile, dell’editoria e del collezionismo d’arte, accusati di evasione fiscale.

Dall’indagine si evidenzia anche alcune attività criminali nel Porto “Manfredi”, nella Piana del Sele e a Battipaglia. Si evidenzia la rilevanza strategica del Porto “Manfredi” per le organizzazioni criminali, a causa della sua posizione geografica e delle rotte commerciali internazionali che lo attraversano. Questo porto è diventato un hub per vari traffici illeciti, tra cui il traffico di rifiuti, armi, tabacchi lavorati e droghe, come dimostrato da operazioni di contrasto alle attività criminali svolte dalle forze dell’ordine.

La Piana del Sele, invece, è una zona caratterizzata dalla presenza di agricoltura e allevamento, che contribuiscono all’industria di trasformazione delle materie prime. Qui, oltre alle organizzazioni criminali locali, sono emersi gruppi criminali stranieri, principalmente rumeni, albanesi e magrebini, che si dedicano all’immigrazione clandestina, alla prostituzione e allo sfruttamento lavorativo, data la natura agricola del territorio.

A Battipaglia, il controllo criminale sembra essere nelle mani dei clan Pecoraro-Renna e De Feo, che tradizionalmente potrebbero essere stati rivali ma sembrano aver trovato un accordo per interessi illeciti comuni, in particolare nel traffico di droghe. Questa situazione è stata oggetto di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri nel 2019, che ha portato all’arresto di numerosi membri di questi clan e ha svelato l’esistenza di un’associazione armata dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti, con base in alcuni comuni della provincia di Salerno.

Per quanto riguarda il territorio di Bellizzi, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella e Pugliano, sono presenti delle specifiche attività criminali. Nel comprensorio dei comuni menzionati, sembra che il clan De Feo mantenga ancora un’operatività, coinvolta principalmente in estorsioni, traffico di stupefacenti e riciclaggio. La recente scarcerazione di uno dei capi storici sembra aver contribuito alla persistenza di questa organizzazione.

A Eboli, la situazione sembra essere cambiata dagli anni ’90, quando il clan Maiale aveva un’egemonia nella zona. Attività di contrasto hanno impedito la ricostituzione di nuove organizzazioni criminali dominanti, ma ci sono ancora piccoli gruppi criminali che si dedicano principalmente allo spaccio di stupefacenti, alle estorsioni e ad altri reati predatori. Inoltre, sembrerebbe che ci siano anche organizzazioni camorristiche provenienti dalla provincia di Napoli coinvolte nel riciclaggio di denaro e in reati economico-finanziari nella zona ebolitana.

In Basilicata, le diverse caratteristiche geografiche ed economiche delle aree costiere e dell’entroterra si riflettono nei contesti criminali distinti. Nelle zone più interne, sembra che siano presenti organizzazioni di tipo mafioso dedite al traffico di stupefacenti, spesso in collaborazione reciproca. Questi sodalizi promuovono sia nel circondario di Potenza che in quello di Matera, oltre al Lagonegrese.

Nel Potentino, la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha rilevato che le attività investigative indicano una criminalità organizzata sempre più simile ai modelli strutturali delle organizzazioni mafiose più avanzate. Questo è dimostrato dalla loro apertura a nuove alleanze e forme di cooperazione, spesso incentivano gli interessi connessi ai traffici illegali, con particolare enfasi sul traffico di stupefacenti, che rimane un’attività molto redditizia e un’opportunità di crescita per le nuove formazioni criminali.

Tutto ciò evidenzia la complessità della situazione criminale nell’Italia meridionale e la necessità di continuare gli sforzi delle forze dell’ordine e delle istituzioni per contrastare e debellare queste organizzazioni criminali.